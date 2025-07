Debi na Poljudu Garcia čeka sa samo jednom dilemom. Hoće li Sigur na klupu ili u vezni red...

Hajduk se iz Bakua vratio s aktivnim rezultatom, gol Kalika osigurao im je povoljnu situaciju u uzvratu i priliku da na svom terenu, pred svojim navijačima odlučuju o prolazu. Pa iako bi Hajduk po svemu trebao biti favorit u ovoj utakmici i sigurno proći dalje, povijest nas poziva na oprez. Zadnji europski izleti ne ostavljaju prostora za preveliku samouvjerenost jer Hajduk je u zadnjih pet sezona ispadao u ranoj fazi natjecanja, a čak i kad bismo kao opravdanje naveli snagu nekih suparnika kao što su PAOK, Villarreal i Galatasaray, ostaje činjenica da su lani ispali od Ružomberoka, a ne tako davno i protiv Tobola, Gzire...!?

U aktualnoj situaciji Hajduku je nužan prolaz, kako iz financijskih razloga, tako i zbog rasta koeficijenta kako bi u kasnijim fazama kvalifikacija bili nositelji i lakše se probijali kroz ždrijeb. Zbog toga večerašnju utakmicu Garcijina momčad mora shvatiti ozbiljno i od prve minute krenuti po prolaz, nošena podrškom krcatog Poljuda koji će morati imati strpljenja dok Livaja i društvo ne otvore suparnika.

Prva utakmica u Bakuu pokazala je dva Hajdukova lica, a ono iz drugog poluvremena, nakon ulaska Pajazitija je bilo puno bolje. I na tome treba graditi plani igre za današnju utakmicu. Garcia je na jučerašnjoj press konferenciji najavio kako je najvažnije da njegovi igrači budu fokusirani na plan igre i da vjeruju u proces koji se ne može ubrzati.

- Tek smo počeli raditi, moramo težiti da iz dana u dan budemo bolji. Za sve treba vrijem, pa i za izgradnju momčadi i sustava igre. Ali mi ćemo igrati na pobjedu jer želimo prolaz, želimo uveseliti naše navijače - kazao je trener Hajduka, koji je otkrio kako će umjesto ozlijeđenog Skelina u igru od prve minute gurnuti mladog debitanta Mlačića.

Gosti su u Split stigli bez stopera Ange Mutsinzija koji je virozan te strijelca iz prve utakmice Brahima Konatea koji je ozlijedio rame u sudaru sa Šarlijom, a promjene u odnosu na sastav koji je započeo utakmicu u Bakuu mogao bi doživjeti i Hajduk. Osim Skelina koji je ozlijedio koljeno ni Capan nije na raspolaganju Garciji zbog bolova u leđima pa bi na njegovo mjesto trebao ući Pajaziti, koji je odigrao dobro u prvoj utakmici i koji bi se trebao predstaviti splitskoj publici.

Ako ne bude nepredviđenih okolnosti to bi mogle biti jedine sigurne promjene u sastavu Hajduka, ali postoji i još jedna dilema, a to je hoće li na desnom beku zaigrati Karačić ili opet Sigur. Garcia bi dakle od prve minute ne teren trebao poslati sastav s Ivušićem na golu, Sigurom ili Karačićem na desnom boku te Šarlijom, Mlačićem i Hrgovićem u zadnjoj liniji. U veznom redu trebali bi zaigrati Kalik, Pajaziti i Krovinović, na krilima Skoko ili Sigur te Brajković, a u špici napada Livaja. U nekom kombinacijama Sigur bi mogao i na Kalikovo mjesto a on na poziciju polušpice, bliže Livaji, no to su opcije koje će se razmatrati i tijekom utakmice...

Hajduk dakle večeras od 21:00 sat na rasprodanom Poljudu traži pobjedu protiv Zire i prolaz u nastavak kvalifikacija za Konferencijsku ligu, gdje ga čeka ogled protiv boljeg iz ogleda Dinama iz Tirane i Atletic Escaldesa iz Andore, s tim da Dinamo ima gol prednosti iz prvog ogleda u gostima.