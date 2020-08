'Dečko iz Kanade koji je osvojio Ligu prvaka, tko bi to pomislio?'

Da mi je netko ovo rekao prije dvije godine, nikad mu ne bih vjerovao, kaže mladi Kanađanin Alphonso Davies (19) iz Bayerna. Dobili su Bavarci PSG 1-0 i tako im uništili san o krovu Europe

<p>Cijelu sezonu samo smo jurišali naprijed. Očito imamo kvalitetu, ali imamo i duh, ovi momci su spremni patiti za pobjedu, rekao je nakon osvajanja Lige prvaka 'vječiti mladić' Thomas <strong>Müller </strong>(30) koji je igrao uz bok praktički juniora, Alphonsa <strong>Daviesa </strong>i osvojio Ligu prvaka u dresu Bayerna. </p><p>- Tko bi ikad mislio da će dečko poput mene iz Kanade osvojiti Ligu prvaka? Da mi je netko to rekao prije dvije godine, nikad mu ne bih vjerovao. Želim biti inspiracija drugima, znam kakve su legende osvajale ovu titulu u povijesti, a ovaj naš uspjeh je san svakog djeteta. Svi su željni krova titula kad gledaju svoje idole kako ih osvajaju - rekao je mladi Kanađanin.</p><p>Minhenski div je golom Kingsleyja <strong>Comana </strong>svladao <strong>PSG </strong>(1-0) i tako uzeo šesti trofej Lige prvaka. Veliku zaslugu imaju i Joshua Kimmich koji je poslao 'kirurški preciznu' loptu na glavu francuskog strijelca, ali i Manuel <strong>Neuer </strong>koji je branio sve što je trebao i što nije.</p><p>- Ovo je najbolji dan u mojoj karijeri. Kada osvojite ovakav naslov sa svojom braćom, ne možete tražiti više od toga - rekao je asistent za gol.</p><p>Nisu bili tako dobro raspoloženi Parižani koji nisu uspjeli doći do toliko željenog, prvog naslova najbolje momčadi Europe. </p><p>- Mislim da smo napravili sve što je moguće za pobjedu, imali smo pet, šest prilika. Oni su imali dvije ili tri, ali su zabili jednu. Žao nam je naših navijača, znamo koliko je ovo bilo bitno za njih i povijest našeg kluba. Nismo zaslužili izgubiti - rekao je veznjak Ander Herrera, koji je odigrao vrlo dobru utakmicu.</p><p>Thomas <strong>Tuchel </strong>imao je određene zamisli, ali nisu ih više mogli pratiti igrači u drugom poluvremenu jer se njegova veza izgubila. No, nije previše razočaran trener Parižana.</p><p>- Dali smo sve od sebe, ostavili smo srce na terenu. To je jedino što možeš kontrolirati u finalu. Na kraju je odlučio jedan gol. To je razlika između ove dvije super momčadi. Ponosan sam na naš mentalitet i kako smo igrali zadnjih nekoliko utakmica. To je jedino što mogu tražiti kao trener. Razočaran sam, ali ne previše - zaključio je Tuchel.</p>