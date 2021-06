Nakon razočaravajućeg prvog dijela, mislim da smo drugo poluvrijeme kvalitetnije djelovali. Nismo iskoristili njihovu zbunjenost u sljedećih desetak minuta nakon izjednačujućeg gola. Očekivali smo, nadali se i vjerovali da možemo doći do potpunog preokreta. Nakon toga se na neki način umrtvila igra, bojali smo se primiti drugi gol što je na kraju odvelo utakmicu do realnog rezultata, rezimirao je susret protiv Hrvatske protiv Češke (1-1) Branko Karačić u studiju 24sata.

Nakon lošeg prvog poluvremena malo su se 'vatreni' probudili u nastavku i odmah izjednačili preko Perišića u 47. minuti, ali nakon toga su malo 'prikočili'. Svakako su živosti donijeli Bruno Petković i Luka Ivanušec, dva dinamovca koja su ušla na poluvremenu umjesto Rebića i Brekala.

- Petković nam je pokazao da je bitan igrač, Ivanušec je veliki dobitak na način da vrlo kvalitetno djeluje u 1 na 1 situacijama, u nekima je mogao djelovati još kvalitetnije. Velika utakmica, prvi nastup u reprezentaciji i sigurno mu nije bilo lako igrati kod ovakvog rezultata. Rezultat je na kraju realan, još uvijek imamo šanse i tih desetak minuta daje nam nadu da vjerujemo u nadahnuće protiv Škotske - objasnio je Karačić.

Nakon dobre predstave protiv Engleske (1-0), Mateo Kovačić odigrao je još jednu jako dobru utakmicu.

- Bio sam iznenađen s Kovačićevom izvedbomkoji je bio jedan od boljih na terenu, već drugu utakmicu. Nastavio je formu iz Chelseaja, mislim da se stvarno diže i da smo dobili napokon pravog Kovu u reprezentaciji - rekao je bivši golman Chelseaja Matej Delač, a Karačić je završio:

- Ako nastavi tim ritmom, pokazat će se da nismo bili u pravu za dugo osporavanje jer je to jedan kvalitetan igrač koji je mogao pokazati i više, ali polako se diže i sigurno još nije na vrhu koji može dostići.

No, neki reprezentativci imaju mjesta za napredak, odnosno mjesta da se vrate na razinu na kojoj smo ih navikli gledati.

- Ako gledamo samo ovu utakmicu sigurno da Modrić nije bio na razini na kojoj smo navikli. U svim je utakmicama bio vođa i najkvalitetniji igrač, ali danas kao da je bio samozatajan, kao da je bio ispuhan. Ali vjerujem da se Kovačić diže, da je odradio kvalitetan posao u današnjoj utakmici jer može praviti razliku. Napredovanje u igri će mu donijeti samopouzdanja i boljitak reprezentaciji. Znamo kvalitetu i potencijal Vlašića koji može hitrinom i driblingom donijeti nered protivničkoj obrani i moguće da protiv Škotske krene u početnih 11.

'Navijači bi digli reprezentaciju, pogotovo u Budimpešti'

Imali su Škoti priliku nakon izjednačujućeg gola Hrvatske, ali odličnim je istrčavanjem stvar spasio Dominik Livaković.

- To se ima u sebi. Livi je to odlično procijenio, malo netipično išao na loptu nogom jer kod malog kontakta može doći do penala, ali odlično je to procijenio, odradio jako dobru utakmicu jer nije imao puno posla, a pokazao je stabilnost. Nadam se da će protiv Škotske dobiti svoj prvi clean sheet, nagradu za ove dvije partije - jasan je kolega mu Delač.

Mladi igrači trebaju podršku starijih u ovakvim trenutcima, a tu Modrić, Vida, Lovren i ostali senatori moraju imati glavnu riječ. Također, 'vatrenima' je prijekopotrebna podrška navijača.

- Znaju da je cijeli narod uz njih i da igraju za naciju, a najveća je čast igrati za reprezentaciju. Znamo koliki smo domoljubi, koliko nam to znači u nogometu koji je naš najpopularniji sport, a nadam se da će se što prije navijači vratiti sve više i više na stadione i da ćemo proći u drugi krug - rekao je Delač i osvrnuo se na mogućnost odlaska u Mađarsku u drugom krugu gdje se igra pred punim tribinama:

- Svaki igrač želi igrati pred publikom, a daj Bože da se to ostvari. Sigurno da bi u Budimpešti bilo 30,000 Hrvata, sigurno bi to bilo kao da igramo doma. U ovoj praznini zadnjih godinu i više dana zbog te korone, vjerujem da bi to diglo reprezentaciju i vjerujem da ne bi bio u pitanju prolaz maltene do samog finala bez obzira na slabije predstave. Znamo koliko Hrvati vole reprezentaciju, koliko Hrvati djeluju kvalitetnije kad su igrači uz njih.

Marcelo Brozović je ovaj put dobio samo 'mrvice' na kraju utakmice, a uz sve je pet minuta čekao kraj linije da uđe u momčad.

- Svaki igrač će to drukčije prihvatiti, jedno je kad igrate za klub, a jedno za reprezentaciju. Stavio se u ulogu momčadi, znam ga i mislim da je to OK prihvatio. Nije lako, ali reprezentacija je najbitnija, ako se sljedeću utakmicu izbornik uključi staviti ga u prvih 11, on će to odraditi kako spada - kaže Delač.

Izbornik odlazi u Tursku?

Pojavila se i informacija u turskim medijima kako će Zlatko Dalić nakon ovog Europskog prvenstva preuzeti Fenerbahče. Koliko to može poljuljati reprezentaciju?

- To su igrači na profesionalnom nivou, igraju u velikim klubovima i to ne može utjecati na njih. Sigurno će nakon svega čelnici HNS-a sjesti s izbornikom i nastaviti suradnju u pozitivnom ili negativnom smislu. Donijeti će zajedničku odluku, ali ne može to djelovati negativno na igrače. Njima nije bitan izbornik nego im je bitn oda predstavljaju svoju zemlju i sebe za državu. To ne može narušiti atmosferu, u novinarstvu su poznate špekulacije, sve se to može promijeniti. Ne trebamo tražiti alibi za negativan rezultat u sljedećoj utakmici i vjerujem da nam bod treba biti poticaj za neki inat u sljedećoj utakmici. Kao što nas je sreća pomazila u Rusiji, vjerujem da će nas sreća pomaziti i u sljedećoj utakmici te da možemo jako daleko - jasan je Karačić.

A sljedeća utakmica na rasporedu je ona u utorak, 22. lipnja, kad Hrvatska opet igra na Hampden Parku u Škotskoj protiv domaće reprezentacije. Novo je to putovanje za Hrvatsku, dok Škoti igraju u svom dvorištu

- Imaju olakšavajuću okolnost, a Škoti s ponosom gledaju na reprezentaciju kao i mi. Bitan im je taj odmor i Škoti će svakako braniti svoj ponos. Bit će to teško bez obzira na rezultat protiv Engleske, moramo se drukčije postaviti od početka i dati im do znanja da smo došli po tri boda koja nas vode i drugi krug i nadam se da ćemo se tako i postaviti - rekao je Delač, s Karačić nastavio:

- Samozatajnih 20 minuta pretkraj utakmice vjerujem da su igrači razmišljali o mogućnosti protiv Škota jer su imali bod što je bolje nego da nas Česi iznenade. Vjerujem da smo kvalitetniji, da imamo veći motiv jer nas pobjeda vjerojatno seli u drugu rundu, ali vjerujem da ne smijemo podcijeniti Škote koji će imati veliki motiv pred svojim navijačima, iako nemaju kvalitetu kao naši igrači. Mi smo tu da pokažemo da smo kvalitetniji.

Promjene su napravljene prije susreta protiv Češke, a koje se promjene trebaju dogoditi prije utakmice protiv Škota?

- Vrlo teško je reći četiri pet dana prije utakmice, ovoisi kako će se osjećati. Vidi se da je Vrsaljko dugo izbivao s terena i da se muči, u Rusiji nam je donosio agresivnost i požrtvovonost na desnoj strani, a vjerujem da bi sad trebao dobiti odmor. Također, Pašalić nam donijeti prevagu iz drugog plana, a svjesni smo da Rebić na ovoj poziciji gdje je igrao, nije ništa donio. To nije njegova krivica jer to nije njegova pozicija, ali Petković nam je mnogo donio jer smo mogli prenijeti igru na protivničku polovicu, a nadam se da će Perišić podignuti formu, a Modrić se mora vratiti. U Realu je vrlo bitan, ako ne i najbitniji igrač i nakon 'blijede' partije kao danas, a nadam se da će se postaviti kao vođa kao što je to dominirao i pokazivao u dresu 'vatrenih' - završio je Karačić.