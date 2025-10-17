Delija uoči meča karijere: Znam da mogu pobijediti najbolje

Pred Antom Delijom (35 godina, 26-6) novi je izazov. Nakon što je dubrovački teškaš ekspresno, u debiju u UFC-u, demolirao Marcina Tyburu za nešto više od dvije minute borbe, slijedi mu novi ispit. Za dva tjedna, na UFC Fight Nightu 1. studenoga, borit će se protiv šestorangiranog američkog teškaša Walda Cortesa-Acoste (34, 14-2).

- Protivnik je opasan, ima nokaut-snagu i može završiti borbu u svakom trenutku. Treba biti oprezan, spreman i discipliniran. On je šestorangirani, nije uspio pobijediti Pavloviča da uđe u TOP 5. Vidio sam neke rupe u njegovoj igri. Na duže staze mislim da će borba ići u moju korist. Sve je prošlo super, pripreme su odrađene i maksimalno sam spreman pružiti dobar meč - kazao je Delija za Novu TV.

U posljednjem nastupu Acosta je izgubio jednoglasnom sudačkom odlukom od bivšeg izazivača Sergeja Pavloviča. Delija na svojoj strani ima iskustvo, jer je u karijeri odradio dvostruko više mečeva od budućeg protivnika.

- Nakon ovog meča bio bih peti na rang-listi i dobio nekoga iz TOP-a, a zatim bih bio sljedeći izazivač.

Ako se Dubrovčanin probije u TOP 5 izazivača, vjerojatno će ga čekati eliminacijski meč za titulu. Ipak, trenutni je prvak Tom Aspinall (32, 15-3), engleski borac kod kojeg Delija trenira u Manchesteru. Aspinall je već najavio da će se, ako Hrvat dobije priliku napasti naslov, povući.

- Dalek je to put. Fokusiran sam na ovaj meč, vjerujem da mogu pobijediti bilo koga iz TOP 5. On i njegov otac vjeruju da sam među dva-tri najbolja u kategoriji. Oni vjeruju u mene, a i ja u sebe, da mogu daleko - rekao je Delija.

Zagreb: Borilački spektakl KSW 51, Ante Delija - Oli Thompson | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Priznao je da je imao visoka očekivanja prije debitantskog nastupa u UFC-u.

- Apsolutno. Sad sam deveti na UFC rang-listi i mislim da je to velik rezultat. Deveto mjesto u UFC-u ogroman je uspjeh. Vjeruj mi, nisam ni puno iznenađen, jer znam koliko sam radio i ulagao u sebe - ispričao je Delija.

Stipe Drviš dugogodišnji je Delijin trener, s kojim je osvojio i PFL-ov turnir vrijedan milijun dolara. Nekadašnji svjetski prvak u boksu sada je postao dio trenerskog tima Aspinalla. Drviš je zadužen za unaprjeđivanje Englezova boksa.

- Možda sam i ja tu zaslužan jer je vidio koliko dobro radimo na sparinzima kad je Stipe povremeno dolazio. Trenirao je s nama. Aspinall je probao raditi sa Stipom i očito je vidio da mu to odgovara. Stipe je realan čovjek i nikada te ne laže - zaključio je Delija.