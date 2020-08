Diamantakos je napadač kakav dugo nije igrao za Hajduk...

Hajduk je, baš kao što su Tudor i Vukas najavljivali, dobio napadača kakvog su dugo čekali, ono što nisu dobili primjerice sa Saidom ili u nekoj mjeri s Hugom Almeidom

<p>Samo je pobjeda nedostajala da dojam o debiju<strong> Dimitriosa Diamantakosa</strong> u dresu <strong>Hajduka</strong> bude kompletno pozitivan. Predstavio se Grk u više nego solidnom izdanju, zabio je prvi, sudjelovao u akciji za drugi gol, bio je jedan od najboljih u Vukasovoj momčadi, no izostanak pobjede nad Slaven Belupom ipak baca malu sjenu na cijelu predstavu.</p><p>- Nažalost, nismo pobijedili, ali mislim da smo igrali dobro i stvorili dosta prilika. S druge strane suparnik nam je napravio praktički jednu i pol šansu i zabio dva gola. Imali smo lošu sreću, ali to je nogomet i moramo se okrenuti idućem susretu - kazao je nakon utakmice Grk, koji je pohvalio suigrače, ali i detektirao veliki problem Hajduka – prekide:</p><p>- Svi igrači dali su sve od sebe, nakon crvenog kartona bilo je teško, ali uspjeli smo kreirati nekoliko prilika. Moramo biti više fokusirani na prekidima i takvi golovi nam se ne smiju događati.</p><p>A upravo je o prekidima kao najvećoj slabosti njegove momčadi govorio i Hari Vukas i otkrio kako su kod Tudora prekidi branjeni 'zonom' dok je on skloniji branjenju prekida 'čovjek na čovjeka', što se pak također nije pokazalo kao najsretnije rješenje. Naime, dovoljno je da 'zaspe' jedan igrač pa da protivnik zabije, ovoga puta bio je to Čolina, pored koga je Bačelić – Grgić matirao nemoćnog Posavca i 'otkinuo' dva vrijedna boda Hajduku.</p><p>Očito je da će u reprezentativnoj stanci Vukas morati dodatno raditi i na prekidima, no pitanje je kad i kako, kad su mu igrači do srijede slobodni, a nakon toga oni koji bi nominalno trebali podnijeti najveći teret u obrambenom skoku, stoperi Dimitrov, Ismajli, Vušković i Mujakić, putuju na obaveze svojih reprezentacija.</p><p>U reprezentativnoj stanci trebalo bi se konačno riješiti i pitanje Vukasovog statusa, kako danas stvari stoje Vukas će dobiti ugovor prvog trenera, no kad će to Hajduk objaviti još uvijek je nepoznato. Sutra bi se Vukas trebao pojaviti u TV emisiji na klupskom kanalu, kako bi uživo pratio i prokomentirao ždrijeb drugog pretkola kvalifikacija za Europsku ligu. Potencijalni protivnici redom su takvi da bi Hajduk trebao biti favorit za prolaz, no kad se uzme u obzir prošlogodišnje skandalozno ispadanje od Gzire, kao i činjenica da se igra samo jedna utakmica, bit će potrebna maksimalna mobilizacija i oprez.</p><p>Naravno, u današnje vrijeme pandemije, koja prijeti paralizom života u cijelom svijetu, pa tako i igranje nogometnih utakmica, teško je bilo što planirati. Nakon što je na obaveznom testiranju svih igrača koji su dobili pozive svojih izbornika potvrđen i prvi pozitivan nalaz među igračima Hajduka, a igrač i njegov cimer odmah poslani u samoizolaciju, sigurno će se u tjednu pred nama odraditi dodatna testiranja, kao i obavezna testiranja uoči prvog europskog ogleda, jer, Uefa je propisala testiranje prije puta i prije odigravanja svake međunarodne utakmice...</p><p>Hajdukovce u narednom razdoblju očekuje težak raspored, nakon reprezentativne stanke čeka ih derbi na Poljudu s Dinamom, onda i gostovanje na Rujevici, a između dva derbija i susret drugog pretkola kvalifikacija za Europsku ligu.</p><p>Iako Europa nosi novac, a svaki prvenstveni ogled jednaki broj bodova, Diamantakos je pokazao da jako dobro poznaje domaće prilike.</p><p>- Čeka nas derbi, i moramo se pripremiti za tu utakmicu zbog toga što znamo koliko to našim navijačima znači. Žao mi je što neću moći osjetiti tu atmosferu, ali nadam se da ćemo gledatelje uskoro ponovno moći vidjeti na stadionu - zaključio je Diamantakos, koji je za nastup protiv Slavena dobio dobre ocjene.</p><p>Hajduk je, baš kao što su Tudor i Vukas najavljivali, dobio napadača kakvog su dugo čekali, ono što nisu dobili primjerice sa Saidom ili u nekoj mjeri s Hugom Almeidom, napadača koji može leđima primiti loptu, koji zna odigrati sa suigračima, i koji je opasan u kaznenom prostoru i van njega. Napadača koji je potpuno drugačiji od krilnih napadača poput Jaira, Eduoka, Jakoliša, Gyurcsa, Ercega, Ohandze, Pešića... kakvi su uglavnom dovođeni u zadnje vrijeme.</p><p> </p>