'Diamantakos? Kao čeljade je čudo, Hajduk ima dijamanta...'

Sada je stasao u velikog igrača i sportski direktor St. Paulija mi je rekao da je činio sve da ga zaustavi. Utrčava na prvu stativu, gradi se, fizički je moćan, rekao je Tomislav Stipić o Grku

<p>Hajduk je u trećem kolu HNL-a remizirao sa Slaven Belupom 2-2, a trener 'bilih' <strong>Hari Vukas</strong> lako je zaključio gdje je problem:</p><p>- Prekidi su zbilja naš problem i to je osim rezultata jedina zamjerka. Morat ćemo puno raditi na tim stvarima. Na nama trenerima je da to dovedemo na veći nivo. Svi mi treneri se bavimo taktikama, formacijama, ali dođe prekid i riješi se utakmica.</p><p>Ipak, Vukas je rekao kako je zadovoljan borbom svoje momčadi, a dotakao se i Jaira kojeg zbog crvenog kartona nema u sljedećem susretu:</p><p>- Koga nema bez njega se može i mora. Imamo dobar fond igrača, bilo je jako dobrih stvari u igri, a raduje me što su ostavili srce na terenu. Bili smo ekipa u Osijeku i ovdje. Imamo strašan napadački potencijal, <strong>Diamantakos</strong> je igrač koji radi razliku i druge čini boljima.</p><p>Hajduk u napadu izgleda nevjerojatno moćno, prema naprijed imaju Diamantakosa, Jradija, Jaira, Gyurcsa, tu je i Caktaš:</p><p>- Njihova individualna kvaliteta nam je potrebna i oni to rješavaju. Šteta što nismo malo duže izdržali. Nismo se mi povukli, nego se dogodio taj korner. Čisti problem dekoncentracije. Nema tu puno filozofije, na prekidima se igra ili zona ili čovjek čovjeka, treba sve proanalizirati. Uvjeren sam da ćemo to popraviti. Prije smo igrali zonu, sad smo promijenili na 'čovjeka'. Ta prilagodba dođe u par treninga jer to su igrači koji su cijeli život u nogometu.</p><p>Trener Belupa <strong>Tomislav Stipić</strong> dotakao se Diamantakosa, koji ga je oduševio:</p><p>- Sada je stasao u velikog igrača i sportski direktor St. Paulija mi je rekao da je činio sve da ga zaustavi. Utrčava na prvu stativu, gradi se, fizički je moćan. Izjednačio je iz ničega. Nijemci ne hvale nekoga bez veze. Kao čeljade je čudo, mislim da je Hajduk dobio jednog dijamanta.</p><p>Stipić je nadodao kako Hajduk po njemu ima najinteresantniji fond mladih igrača u Hrvatskoj te da im na tome zavidi, ali smatra Hajduk ekipom bez konkurencije za drugo mjesto. Za prvo im ipak treba više sinergije, smatra Stipić.</p><p>Diamantakosa je nahvalio i <strong>Stipe Bačelić-Grgić</strong> koji je rekao kako je pokazao klasu, a i on smatra da je Hajduk stvarno kvalitetna ekipa.</p>