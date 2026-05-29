Obavijesti

Sport

Komentari 1
VRAĆA SE MEĐU 'KRALJEVE'?

Diario As: Luka, u Real Madridu te čekaju raširenih ruku! I dalje te navijači 'kraljeva' obožavaju

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
Diario As: Luka, u Real Madridu te čekaju raširenih ruku! I dalje te navijači 'kraljeva' obožavaju
3
Foto: Daniele Mascolo

Modrić Milan napušta s poboljšanom reputacijom. Mnogi u klubu vjeruju da je pomogao oživjeti milansku momčad koja je dugo izgledala odvojeno od europske elitne razine - napisao je španjolski novinar Tomas Roncero

Admiral

Urednik španjolskog sportskog dnevnika Diario As i kroničar Real Madrida Tomas Roncero oglasio se nakon što su počela nagađanja kako bi Luka Modrić (40) mogao završiti karijeru nakon Svjetskog nogometnog prvenstva koje počinje 11. lipnja. Kapetan 'vatrenih' imao je sezonu za zaborav s Milanom koji nije uspio izboriti nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone. 

Iako su 'rossoneri' dominirali prvim djelom sezone, na kraju su talijansko prvenstvo završili na petom mjestu sa 70 bodova i umjesto Lige prvaka, izborili nastup u Europskoj ligi sljedeće sezone. Modrić je bio jedan od startera, sada bivšeg trenera Massimilliana Allegrija iz utakmice u utakmicu, a Roncero je objasnio kako se Hrvat "u ovoj fazi karijere, više nema što dokazivati" i da ga "Real Madrid čeka raširenih ruku". 

ODLUKA JE BLIZU Španjolci: Perez čeka Modrića raširenih ruku u Real Madridu!
Španjolci: Perez čeka Modrića raširenih ruku u Real Madridu!
Serie A - AC Milan v Cagliari
Foto: Daniele Mascolo

- Nakon katastrofalnog poraza AC Milana od Cagliarija na San Siru, poraza koji je klub koštao mjesta u Ligi prvaka, hrvatska legenda bi sada mogla vidjeti najdostojanstveniji završetak u mirovini sa svojom voljenom reprezentacijom nakon Svjetskog prvenstva - napisao je španjolski novinar u svom tekstu. 

HVALI MAESTRA Legendarni Gullit o Modriću: On bi mogao igrati i u mom Milanu
Legendarni Gullit o Modriću: On bi mogao igrati i u mom Milanu
MAESTRO PRED MIROVINOM Modrićevi uvjeti za nastavak karijere srušili su se kao kula od karata: 'Oprašta se nakon SP-a'
Modrićevi uvjeti za nastavak karijere srušili su se kao kula od karata: 'Oprašta se nakon SP-a'

Talijanski mediji ne prestaju hvaliti kapetana 'vatrenih' koji se odlično snašao u Milanu gdje je miljenik brojnih navijača. 

- Ako ništa drugo, Modrić Milan napušta s poboljšanom reputacijom. Baš kao što je to činio tijekom 13 nezaboravnih godina u Real Madridu, brzo je osvojio navijače svojom profesionalnošću, predanošću i neumoljivom kompetitivnošću. Mnogi u klubu vjeruju da je pomogao oživjeti milansku momčad koja je dugo izgledala odvojeno od europske elitne razine. - objasnio je Roncero i dodao:

Serie A - AC Milan v Cagliari
Foto: Daniele Mascolo

Iako će početkom rujna Modrić proslaviti 41. rođendan, posljednjih dana nagađa se kako bi veznjaka vratili u Real Madrid u kojemu je proveo nevjerojatnih 13 godina.

- Florentino Pérez već je uvjeravao Modrića tijekom emotivne oproštajne ceremonije prošle sezone za njega i Carla Ancelottija da će vrata Real Madrida uvijek ostati otvorena kad god odluči otići u mirovinu. Taj trenutak se sada možda brzo približava. I možda najvažnije, madridski navijači ga i dalje obožavaju - navodi Španjolac. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo je završilo 24. svibnja, ostaju još pitanja tko će osvojiti Konferencijsku ligu, kao i Ligu prvaka
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
Dragi, ajmo ća: Hajdukovcu su poručili da može ići, s njime iz Splita odlazi i prekrasna Ivona
FOTO: ZALJUBLJENI PAR

Dragi, ajmo ća: Hajdukovcu su poručili da može ići, s njime iz Splita odlazi i prekrasna Ivona

Hajdukov nogometaš Anthony Kalik u listopadu je stao pred oltar i rekao 'da' modnoj dizajnerici Ivoni Glavaš s kojom je u vezi od siječnja 2024. godine. 'Bijeli' mu neće produžiti ugovor, tako da će napustiti Split

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026