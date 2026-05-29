Diario As: Luka, u Real Madridu te čekaju raširenih ruku! I dalje te navijači 'kraljeva' obožavaju

Urednik španjolskog sportskog dnevnika Diario As i kroničar Real Madrida Tomas Roncero oglasio se nakon što su počela nagađanja kako bi Luka Modrić (40) mogao završiti karijeru nakon Svjetskog nogometnog prvenstva koje počinje 11. lipnja. Kapetan 'vatrenih' imao je sezonu za zaborav s Milanom koji nije uspio izboriti nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone.

Iako su 'rossoneri' dominirali prvim djelom sezone, na kraju su talijansko prvenstvo završili na petom mjestu sa 70 bodova i umjesto Lige prvaka, izborili nastup u Europskoj ligi sljedeće sezone. Modrić je bio jedan od startera, sada bivšeg trenera Massimilliana Allegrija iz utakmice u utakmicu, a Roncero je objasnio kako se Hrvat "u ovoj fazi karijere, više nema što dokazivati" i da ga "Real Madrid čeka raširenih ruku".

- Nakon katastrofalnog poraza AC Milana od Cagliarija na San Siru, poraza koji je klub koštao mjesta u Ligi prvaka, hrvatska legenda bi sada mogla vidjeti najdostojanstveniji završetak u mirovini sa svojom voljenom reprezentacijom nakon Svjetskog prvenstva - napisao je španjolski novinar u svom tekstu.

Talijanski mediji ne prestaju hvaliti kapetana 'vatrenih' koji se odlično snašao u Milanu gdje je miljenik brojnih navijača.

- Ako ništa drugo, Modrić Milan napušta s poboljšanom reputacijom. Baš kao što je to činio tijekom 13 nezaboravnih godina u Real Madridu, brzo je osvojio navijače svojom profesionalnošću, predanošću i neumoljivom kompetitivnošću. Mnogi u klubu vjeruju da je pomogao oživjeti milansku momčad koja je dugo izgledala odvojeno od europske elitne razine. - objasnio je Roncero i dodao:

Iako će početkom rujna Modrić proslaviti 41. rođendan, posljednjih dana nagađa se kako bi veznjaka vratili u Real Madrid u kojemu je proveo nevjerojatnih 13 godina.

- Florentino Pérez već je uvjeravao Modrića tijekom emotivne oproštajne ceremonije prošle sezone za njega i Carla Ancelottija da će vrata Real Madrida uvijek ostati otvorena kad god odluči otići u mirovinu. Taj trenutak se sada možda brzo približava. I možda najvažnije, madridski navijači ga i dalje obožavaju - navodi Španjolac.