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GOTOV POSAO

Dinamo dovodi napadača: Brazilac stiže bez odštete

Piše Bruno Lukas,
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Dinamo dovodi napadača: Brazilac stiže bez odštete
Foto: Paul Bonser / SOPA/SIPA
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Dinamo je završio posao oko dovođenja brazilskog napadača Juniora Brumada. Brazilac će u siječnju stići iz Midtjyllanda kao slobodan igrač i potpisati višegodišnji ugovor s Modrima.

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Dinamo je riješio novo pojačanje za napad. Prema najnovijim informacijama, 27-godišnji brazilski napadač Junior Brumado potpisao je predugovor s Modrima i u siječnju će stići na Maksimir bez odštete nakon isteka ugovora s danskim Midtjyllandom.

Po dolasku u Zagreb potpisat će ugovor na četiri godine uz opciju produljenja za još jednu.

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Plaća će mu biti u okvirima Dinamove politike i neće prelaziti 750.000 eura godišnje.

Dinamo je posljednjih tjedana intenzivno radio na ovom transferu, a dogovor je postignut u četvrtak. Postojala je mogućnost da Brumado dođe već ovog ljeta uz simboličnu odštetu, no u Maksimiru su procijenili da je bolje pričekati zimu i dovesti ga besplatno.

FC Midtjylland v FC København - 3F Superligaen
Foto: IMAGO/DANIEL STENTZ/IMAGOSPORT

Brumado je klasični centarfor i najbolje se snalazi na poziciji 'devetke'. Može igrati i uz Diona Drenu Belju, a u Dinamu ga vide kao dugoročno rješenje u vrhu napada. Posebno zato što postoji velika mogućnost da Beljo u nekom od sljedećih prijelaznih rokova napravi novi transfer.

Brazilac dobro poznaje Dinamo. U siječnju je protiv Modrih odigrao 79 minuta u pobjedi Midtjyllanda 2-0 u Europskoj ligi. Prošle sezone skupio je devet nastupa u Europskoj ligi i još četiri u kvalifikacijama, dok je u danskom prvenstvu odigrao 21 utakmicu.

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Ukupno je prošle sezone upisao 43 nastupa, zabio 16 golova i dodao dvije asistencije.

U Midtjylland je stigao 2019. godine za 2,25 milijuna eura, a tijekom boravka u Danskoj igrao je na posudbama u Silkeborgu, Hansi Rostock i Bahiji prije nego što se izborio za mjesto u prvoj momčadi.

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