Dinamo drastično podigao cijene godišnjih ulaznica

GNK Dinamo objavio je cijene godišnjih ulaznica za nadolazeću sezonu. Godišnja ulaznica počinje vrijediti od prve službene utakmice, a to je derbi dvoboj Superkupa Dinamo - Hajduk koji je na rasporedu 15. srpnja na stadionu Maksimir.

Godišnja ulaznica vrijedi za sve utakmice na stadionu Maksimir u natjecanjima Prva HNL, Hrvatski nogometni kup, Hrvatski superkup te za sve domaće utakmice pod okriljem Uefe od srpnja 2023. do lipnja 2024.

I prošle su godine europske ulaznice bile uključene u godišnju pretplatu.

Godišnja ulaznica omogućava ulaz na svaku domaću utakmicu Dinama u novoj sezoni bez čekanja na blagajni, cijena godišnje ulaznice povoljnija je od zbroja cijena pojedinačnih ulaznica za domaće utakmice kroz cijelu sezonu.

Klub je donio odluku da će ove sezone godišnje ulaznice prodavati samo za tribine zapad dolje i sjever dolje. Istok zbog potresa već neko vrijeme nije u funkciji. Primjetno je kako je cijena godišnjih ulaznica značajno poskupila.

Prošlogodišnje cijene:

Cijene godišnjih ulaznica uz članski popust:

Sada je za godišnje ulaznice potrebno izdvojiti 150 eura (120 za članove) za sjever dolje te 350 eura (300 za članove) za zapad dolje. Preračunato u kune, za sjever dolje potrebno je izdvojiti 1130 kuna, a za zapad dolje gotovo 2700. Da vam to približimo... Za sjever dolje godišnja je ulaznica poskupila 61 posto, a za zapad dolje 65.

Datumi prodaje - Ticket point

Utorak 04.07. do subote 08.07., svaki dan od 11 do 19 sati - Prodaja za vlasnike godišnjih ulaznica za tribine zapad dolje i sjever dolje iz sezone 22/23.

Ponedjeljak 10.07. od 11h do 19h - Slobodna prodaja za sve navijače.

- od ponedjeljka do subote svaki tjedan do obavijesti o završetku prodaje godišnjih ulaznica radno vrijeme Ticket pointa bit će od 11 do 19 sati

- nedjeljom je Ticket point otvoren samo ako se na stadionu Maksimir igra utakmica s time da na dan utakmice vrijedi posebno radno vrijeme o kojem će navijači biti pravovremeno obaviješteni

Online prodaja

U utorak 04.07. u 11:00 sati počinje i online prodaja godišnjih ulaznica za sezonu 2023/24., također isključivo za vlasnike godišnjih ulaznica za tribine Zapad dolje i Sjever dolje iz sezone 22/23. Online prodaja za sve ostale navijače bit će od ponedjeljka 10. srpnja od 11 sati.