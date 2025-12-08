Iako je odigrao samo 14 utakmica za prvu momčad 'modrih', Topić je debitirao još tamo u travnju 2023. godine, s tek napunjenih 19 godina, a na klupi je bio Igor Bišćan. A sad je sve važnija karika u momčadi
Dinamo prijavljuje novog igrača za Europu nakon što je oduševio Kovačevića protiv Hajduka
Usponi i padovi obilježili su jesen za Dinamo. Zagrebački je klub sjajno ušao u sezonu, pogotovo na europskoj smotri, gdje su ''modri'' zasjeli na vrh ljestvice nakon dvije uvjerljive pobjede nad Fenerbahčeom i Maccabijem od 3-1. Ipak, Dinamo je na gostovanju u Malmou na samom kraju utakmice "isčupao" bod, a zatim doživio dva hladna tuša od Celte Vigo i Lillea, koji su hrvatskom doprvaku zabili sedam golova.
Priliku za povratak na pobjednički kurs Dinamo ima u šestom kolu Europske lige. Na Maksimiru će gostovati španjolski prvoligaš Real Betis, koji je prošlog vikenda teško nastradao i primio pet golova od Barcelone, dok je Dinamo podijelio bodove u vječnom derbiju protiv Hajduka.
U toj je utakmici vrlo dobar dojam nakon ulaska u igru ostavio Fran Topić (21). Riječ je o mladiću koji nije stranac na Maksimiru, iako je potekao u Sesvetama, Topić se kao junior pridružio Dinamu. Iako je odigrao samo 14 utakmica za prvu momčad "modrih", Topić je debitirao još tamo u travnju 2023. godine, s tek napunjenih 19 godina, a na klupi je bio Igor Bišćan.
Ipak, zbog velike je konkurencije u Dinamu seniorski iskorak tražio na posudbama u Rudešu (2023./24.) i Zrinjskom (2024./25.). Ljetos se vratio na Maksimir, ali mu Mario Kovačević na početku sezone nije puno vjerovao. "Zabljesnuo" je u uvjerljivoj pobjedi nad Karlovcem u Kupu, a Kovačević mu je dao priliku s klupe u tri naredne ligaške utakmice. A čini se kako 21-godišnjeg dinamovca čeka i više od toga.
Debitirat će u Europi?
Naime, Germanijak doznaje kako Dinamo želi prijaviti Frana Topića na tri preostale europske utakmice (Betis, FCBS, Midtjylland). A Uefa bi mogla za to dati zeleno svjetlo, s obzirom na to da je od prošlog tjedna Mateo Lisica "out" zbog mononukleoze.
Ta bi prijava, međutim, imala i svoju "nuspojavu". Lisica potencijalno onda ne bi igrao europske utakmice za Dinamo do kraja sezone. Ako Dinamo izbori drugu fazu EL-a, za očekivati je kako će na Kovačevićevom europskom popisu završiti Ismael Bennacer, koji je stigao na samom kraju prijelaznog roka u Hrvatskoj, nakon što je Dinamo već Uefi prijavio svoju momčad.
Drugi igrač bio bi Dominik Livaković, koji bi, ako sve prođe po planu, ove zime trebao postati novi-stari igrač Dinama, kao što smo ranije pisali na 24sata. Treći igrač bio bi Topić, a Uefa prema najnovijem pravilniku dozvoljava maksimalno tri nova registrirana igrača nakon prve faze natjecanja. U svakom slučaju, najbitnije je da se Lisica oporavi od nezgodne bolesti, a zatim trenera Dinama čekaju "slatke muke".
