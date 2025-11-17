Obavijesti

Sport

Komentari 5
PRODUŽIO VJERNOST

Dinamo ga je vratio u Varaždin, a sad je potpisao novi ugovor

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo ga je vratio u Varaždin, a sad je potpisao novi ugovor
2
Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Belcar je početkom godine stigao u Dinamo na posudbu uz opciju otkupa, ali se nije nametnuo u polusezoni na Maksimiru. Za Dinamo je odigrao tek tri utakmice i 148 minuta

Nakon niza dobrih rezultata i produženja ugovora s trenerom Nikolom Šafarićem, Varaždin je na društvenim mrežama potvrdio dugoročni ostanak jednog od svojih najvažnijih igrača, Leona Belcara (23). Bivši nogometaš Dinama produžio je ugovor s klubom sa sjevera Hrvatske do kraja 2027. godine.

Belcar, koji je ponikao u njihovoj školi nogometa, nedavno je proslavio i veliki jubilej, 100 službenih nastupa za prvu momčad Varaždina.

KOMENTAR Varaždin ima Rijeku u malom prstu, a prvaku nedostaje širine
Varaždin ima Rijeku u malom prstu, a prvaku nedostaje širine

Ova vijest dolazi u savršenom trenutku za varaždinski klub, koji se nakon važne pobjede protiv Rijeke (1-0) popeo na visoko treće mjesto ljestvice HNL-a. Belcarov potpis uslijedio je samo tjedan dana nakon što mu je klub uručio poseban dres povodom stotog nastupa.

Već je Belcar odigrao 101. utakmicu za Varaždin, u kojima je zabio deset golova uz tri asistencije. Podsjetimo, Belcar je početkom godine stigao u Dinamo na posudbu uz opciju otkupa, ali se nije nametnuo u polusezoni na Maksimiru. Za Dinamo je odigrao tek tri utakmice i 148 minuta te ga "modri" nisu zadržali na kraju sezone.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?
POGLEDAJTE GALERIJU

Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?

Back-yard brawl ili, doslovno prevedeno, tučnjava u dvorištu, ime je organizacije koja priređuje borbe golim rukama (bare knuckle). Pogledajte kadrove s jedne takve priredbe u Wolverhamptonu na kojoj je pobijedio Hrvat Marko Martinjak.Upozorenje: neki mogu biti uznemirujući
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
IZBORNIKOVI KVADRATI

FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha
VIDEO Italija - Norveška 1-4: Sjajne vijesti za Hrvatsku! Erling Haaland i društvo osigurali SP
DEBAKL GATTUSOVE MOMČADI

VIDEO Italija - Norveška 1-4: Sjajne vijesti za Hrvatsku! Erling Haaland i društvo osigurali SP

Ovaj rezultat je dobra vijest i za Hrvatsku jer se naša reprezentacija još uvijek može naći u prvom potu u ždrijebu za SP. Još se moraju poklopiti dvije stvari; Njemačka ne smije pobijediti Slovačku i Hrvatska mora pobijediti Crnu Goru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025