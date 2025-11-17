Dinamo ga je vratio u Varaždin, a sad je potpisao novi ugovor

Nakon niza dobrih rezultata i produženja ugovora s trenerom Nikolom Šafarićem, Varaždin je na društvenim mrežama potvrdio dugoročni ostanak jednog od svojih najvažnijih igrača, Leona Belcara (23). Bivši nogometaš Dinama produžio je ugovor s klubom sa sjevera Hrvatske do kraja 2027. godine.

Belcar, koji je ponikao u njihovoj školi nogometa, nedavno je proslavio i veliki jubilej, 100 službenih nastupa za prvu momčad Varaždina.

Ova vijest dolazi u savršenom trenutku za varaždinski klub, koji se nakon važne pobjede protiv Rijeke (1-0) popeo na visoko treće mjesto ljestvice HNL-a. Belcarov potpis uslijedio je samo tjedan dana nakon što mu je klub uručio poseban dres povodom stotog nastupa.

Već je Belcar odigrao 101. utakmicu za Varaždin, u kojima je zabio deset golova uz tri asistencije. Podsjetimo, Belcar je početkom godine stigao u Dinamo na posudbu uz opciju otkupa, ali se nije nametnuo u polusezoni na Maksimiru. Za Dinamo je odigrao tek tri utakmice i 148 minuta te ga "modri" nisu zadržali na kraju sezone.