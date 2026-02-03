Dinamo jači za dva jaka aduta! Beljo počeo trpati kao na traci, a Jagušić bi bio - 'šlag na tortu'

Dinamo je na dojmljiv način otvorio proljetni dio sezone, u prve četiri utakmice konačno ozbiljnije pobjegao drugoplasiranom Hajduku (na sedam bodova prednosti), ali i stigao do nokaut faze Europske lige. Situacija je konačno "pod kontrolom", Mario Kovačević sad uživa i najmirnijem periodu otkako je zasjeo na klupu zagrebačkog kluba.

Prvo ime uvodnog dijela proljeća svakako je Dion Drena Beljo koji je u četiri dvoboja poentirao čak pet puta. Najskuplje pojačanje u Dinamovoj povijesti po dva je gola zabijala FCSB-u i Vukovaru, jednom pogodila i protiv Osijeka. Beljo je u tom periodu imao i poništen gol (Osijek), vratnicu (Midtjylland), ali i nekoliko propuštenih zicera protiv Vukovara.

Dinamov napadač uhvatio je pravu formu što veseli sve u Maksimiru. Posebice kad je prodan Sandro Kulenović, pa Beljo i nema pravu konkurenciju za poziciju prve špice. Mnogi navijači Dinama nisu bili zadovoljni njegovim predstavama na jesen, ali statistika mu je sad sjajna, Beljo je u 28 utakmica zabio 16 golova. Stvarno dojmljivo.

Dinamo i Vukovar sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Zagrepčani su od ponedjeljka postali jači za dva važna aduta. Dominik Livaković vratio se među vratnice, a Moris Valinčić na desni bok. I baš su ta dva povratnika dodatno ojačala momčad, obojica će biti spremni za nastavak europske avanture i playoff Europske lige protiv Genka. Jasno, Livaković prvo mora, a bit će i prijavljen za Europu.

Valinčić je riješio problem na desnom boku, njegovom ozljedom je na toj poziciji nastala velika rupa. Kovačević je rotirao igrače, tu isprobao Theophilea, Lisicu, Mikića i Galešića, ove zime u Maksimir je stigao i Tabinas, ali sve znaju kako je Valinčić "taj". I kako bi se povratkom u formu, koju je dohvatio na jesen, mogao nadati i reprezentativnom pozivu.

Dinamo na proljeće, izuzev dvoboja u Danskoj, doista izgleda dobro, a mnogi vjeruju kako je prvenstvo već (s obzirom na sedam bodova prednost ispred Hajduka) gotova priča. Ne bismo se još složili s tom tvrdnjom, do kraja prvenstva ostalo je još 16 kola, dovoljno vremena za potencijalna iznenađenja. Ali Dinamo djeluje dobro, ponosno plovi prema još jednom naslovu.

A u Maksimiru se stalno nešto vrti i po pitanju zimskog prijelaznog roka. Mario Kovačević je poslije pobjede nad Vukovarom napomenuo kako bi ovoj momčadi dobro došla još jedan do dva igrača, kako se najviše nada pojačanju u veznoj liniji. To bi mogao biti Adriano Jagušić, mlada zvijezda Slaven Belupa koja bi ovoj momčadi došla kao - "šlag na tortu".

Jagušić je za HNL prilike dokazana klasa, već je mjesecima na oku Zlatka Dalića, a Dinamu bi mogao pomoći kao "osmica", ali i dodana opcija za desno krilo. Omaleni veznjak zaista igra u fenomenalnoj formi, Kovačević ga dobro poznaje još iz Slaven Belupa, te je najveći zagovornik njegovog dolaska u Maksimir. Tu se puno toga šuška, ta bi priča mogla imati sretan završetak...