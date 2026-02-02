Kovačević: Trebamo još jednog veznog igrača. Čabraja: Borba za naslov? Ma to me ne zanima!

Dinamo se, poslije slabe predstave u Danskoj, vratio - pobjedama. Nogometaši Marija Kovačevića su u 20. kolu HNL-a s 3-1 svladali Vukovar, dvaput je zabio Beljo, jednom Bakrar, dok je jedini gol za Vukovarce postigao Banovec. Zagrepčani su sad pobjegli drugoplasiranom Hajduku na sedam bodova prednosti.

- Kad je bilo 2-1 bilo je malo onako..., ali je zaslužena naša pobjeda. Bili smo dobri od početka, ovo nam je četvrta utakmica u 11 dana. Znao sam da su ti unaprijed upisani bodovi uvijek najteži, ali danas u nijednom trenutku nije naša pobjeda dolazila u pitanje. Imali smo prigoda, stativa, prečki..., ostalo je valjda nešto za drugi put - rekao je Kovačević, pa dodao:

- Prednost od sedam bodova prednosti? Sretan sam kad pobjeđujemo u kontinuitetu, takvi moramo biti u HNL-u. Gledam da nastavimo ovako, budemo još bolji, onda ništa ne bi trebalo doći u pitanje. Prijelazni rok? Ako nađemo nekoga, vidjet ćemo, ali uvijek ponavljam kako mi imamo potrebnu širinu. Možda bi nam dobro došao još jedan-dva igrača, ali to je za sad to.

Beljo djeluje puno bolje nego u jesenskom dijelu sezone...

- Ja sam to od njega očekivao još prvog dana, ali nikad nije lako kad dođete u novu sredinu. Ma on je već puno golova dao i na jesen, ali od početka zimskih priprema je nasmijan, dobro radi, zabija u kontinuitetu. Mislim da može biti samo još bolji, to me jako veseli.

Koliko su istinite priče kako je Adriano Jagušić blizu Dinama?

- Ne bih htio o tome, to su pitanja za sportskog direktora, on zna više o tome, ali trebamo još jednog veznog igrača.

Kako ste zadovoljni povratnicima u momčad - Valinčićem i Livakovićem?

- To me veseli me, Valinčić samo dugo čekali. uvijek postoji strah od te prve utakmice, ali odradio je dobrih 80 minuta. Livaković? Ponosan sam što ga imamo u svalčionici, obranio je taj jedan šut kad je bilo važno sredinom prvog dijela. To je pravi igrač, osvajao je puno trofeja s Dinamom, bit će nam jako bitan za svlačionicu - završio je Kovačević.

Dinamo i Vukovar sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Riječ je dobio i Silvijo Čabraja.

- Čestitam Dinamu na pobjedi, bili smo svjesni kad smo dolazili ovdje da oni trebaju imat loš, a mi dobar dan ako želimo nešto napraviti. Ne možete protiv Dinama stvoriti 5-6 šansi, imali smo svoje prilike, ali Livaković je to branio. Dinamo je ipak stvorio previše prilika, previše udaraca i stativa, mi se moramo spremiti za sljedeću utakmicu. Ima još 16 utakmica do kraja, sve ćemo napraviti da ne ispadnemo iz lige - poručio je Čabraja, pa dodao:

- Gdje ćemo igrati kao domaćini? Ni mi još nemamo nikakve službene informacije. Vjerojatno nam je lakše igrati doma nego vani, tri put smo pobijedili doma na jesen, vjerujem da možemo na proljeće i više. Neigranje Živkovića, Čaića i Kulušića? Što vi mislite koliki nam je to hendikep? Nismo imali četvoricu igrača koji su prošlu utakmicu startali, Shabani je još imao kartone, to je činjenica.

Borba za ostanak?

- Protiv Lokomotive smo kod 1-0 imali velike prilike, pa i kod 1-1. Naravno da pokušavamo loviti klubove koji su nam najbliži bodovno, puno je tu još izravnih dvoboja gdje bodovi duplo vrijede. Borba za naslov? Mislio sam da će biti takvo pitanje, mene to ne zanima, ne znam zašto to meni postavljate - rekao je Čabraja.