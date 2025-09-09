Dinamo kod četvrtoligaša kreće u Kup. Slovenac će debitirati, ali najskuplje pojačanje ipak još ne

Dinamo se sprema za još jednu pravu nogometnu feštu. Nogometaši Marija Kovačevića proteklih su dana posjetili Senj, gdje su u prijateljskoj utakmici s 1-0 (zabio Ćutuk) svladali tamošnji Nehaj, a "modre" u srijedu (16.30, MAXSport 2) očekuje gostovanje u Predavcu. Riječ je o šesnaestini finala Hrvatskog nogometnoga kupa, Zagrepčani će kod istoimenog domaćina, kluba u četvrtom rangu domaće nogometne piramide, biti rado viđen gost.

Trener Dinama u ovom dvoboju neće računati na mnoge prvotimce (McKenna, Bakrar, Hoxha, Perez Vinlöf, Živković, Topić Jakirović...) koji su proteklih dana bili (ili su još) u reprezentativnom pogonu, Kovačević i dalje u planu nema ni Cordobu, koji se nalazi u Kolumbiji, ozlijeđenog Pierre-Gabriela, a u kadru neće biti i najnovijeg pojačanja Ismaëla Bennacera.

Alžirski nogometaš već danima trenira u Maksimiru, ali tek je u ponedjeljak odradio prvi trening s ostatkom momčadi. Bennacer je prvo trenirao samostalno, u Maksimiru s 27-godišnjim veznjakom ne žele žuriti nego će s Alžircem prvo raditi na podizanju fizičke spreme pa ga postupno gurati u "vatru". Još nije poznato kad će Bennacer zaigrati za Dinamo, ali je sasvim sigurno da to neće biti u srijedu u Predavcu, ali niti za vikend u prvenstvenom dvoboju protiv Gorice. Rekli bismo, ima vremena...

Kovačević će u Predavcu dati priliku mnogim igračima koji su na otvaranju sezone bili u drugom planu. Jasno, Dinamo ima velik i širok igrački roster, pa je trener “modrih” jedva dočekao priliku da u službenoj utakmici može “potegnuti” i neke igrače iz drugog plana. Tako ćemo u Predavcu vidjeti Filipovića, Galešića, Theophilea, Soldu, Mudražiju, Varelu, a od prve minute bi mogao startati i Kulenović, dok će službeni debi za Dinamo imati i Miha Zajc.

O slovenskom nogometašu slušamo mnogo toga pozitivnog, Zajc je “osmica” prepuna iskustva, pa bi u Predavcu trebao (barem fizički) dokazati da je u dobrom stanju, kako ga trener Zagrepčana može polako koristiti i u prvenstvenim dvobojima. Zajc je dobio minute u Senju, dobit će ih i u Predavcu... 