Dinamo kreće u novu europsku kampanju: Evo gdje gledati...

Dinamo je saznao potencijalne protivnike u trećem pretkolu Lige prvaka, no da bi došao do tog sraza mora prijeći prvu prepreku u novoj europskoj sezoni. 'Modri' će danas od 21 sat odmjeriti snage sa Škupijem uz izravan prijenos na HRT2!

POGLEDAJTE VIDEO: Novi dresovi Dinama

Svi zainteresirani za susret zagrebačke momčadi u drugom pretkolu Lige prvaka moći će kupiti pojedinačne ulaznice, koje se kreću u rangu od 60 do 100 kuna.

- Sutra za nas kreće vrlo važno natjecanje, europske utakmice. Škupi smo pogledali u dosadašnje dvije utakmice, radi se o momčadi koja je suvereno osvojila prvenstvo Makedonije. Zabijaju dosta golova, efikasni su, a malo golova primaju. No, držim da je Dinamo favorit, to govori i gostujući trener, prihvaćam tu ulogu. Bolji smo, ali moramo to pokazati na terenu, osigurati prolazak i napraviti iskorak ka boljoj igri i formi - kazao je uoči utakmice Ante Čačić.

Dinamo je apsolutni favorit za prolaz, a Čačić može biti zadovoljan stanjem u momčadi budući da može računati na sve najjače snage.

Na drugoj će se strani nalaziti bivši dinamovac Goce Sedloski, no ako Dinamo odigra onako kako može i zna, Makedonce se ionako neće puno pitati...

Najčitaniji članci