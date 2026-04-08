2
Dinamo lovi Rabuzinovo sunce: Kovačević je već 'riješio' HNL, ali sad sanja - dvostruku krunu!

Piše Hrvoje Tironi,
Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Zagrepčani već 17 utakmica ne znaju za poraz na hrvatskoj nogometnoj sceni, posljednji su put u domaćoj konkurenciji poraženi početkom studenoga u Puli. I ova momčad sad niže nevjerojatne rekorde...

Dinamo danas odlazi u Veliku Goricu. Nogometaši Marija Kovačevića igraju u sjajnoj formi, to je za vikend najbolje osjetio Osijek, koji je u Maksimiru nastradao 7-0. Trener Dinama živi najljepše dane otkad je prošlog ljeta zasjeo na klupu "modrih", ali danas ga čeka jedan od najtežih zadataka do kraja sezone - polufinale Kupa i gostovanje kod uvijek neugodne Gorice.

Zagrepčani nemaju prevelikih muka s početnim sastavom, Kovačević na raspolaganju neće imati lakše ozlijeđenog Livakovića, a ostali prvotimci trebali bi mu biti na dispoziciji. Dinamo ne bi trebao imati nikakvih promjena u početnom sastavu (u odnosu na Osijek), svi su zdravi, svi spremni za još jedan veliki izazov. I što je najvažnije, svi su u dobroj formi.

Zagrepčani na domaćoj sceni (HNL i Kup) ne znaju za poraz već 17 utakmica, posljednji su put "pali" 9. studenog u Puli. I od tada su Kovačevićeve trupe nanizale 15 pobjeda i dva remija. Dinamo igra uvjerljivo, Beljo i Stojković ruše sve pred sobom, pa nogometaše Marija Carevića danas očekuje vrlo težak zadatak.

Ako ćemo realno, Dinamu je ove sezone prioritet bio vraćanje naslova prvaka, sve ostalo je čisti bonus. Kovačević je na vrijeme riješio pitanje naslova, pa mu današnja utakmica u Velikoj Gorici nije "biti ili ne biti". Ni blizu. Jasno, Dinamo uvijek ganja trofeje, maksimirske police već su izglancane za dva nova trofeja, ali danas ni u slučaju lošeg rezultata neće "padati glave". Niti bi trebale padati.

Filipović će se još jednom naći na golu, Galešić, McKenna, Dominguez i Goda trebali bi dobiti priliku u zadnjoj liniji. Mišić, Zajc i Stojković čisti su ziceri za sredinu terena, Bakrar i Vidović svoje pozicije i dalje drže ispred Topića i Hoxhe, a Beljo je jedina prava napadačka opcija "modrih". I taj bi sastav trebao znati obračunati se s Goricom.

Zagrepčani su nabrijani, prilično motivirani i puni samopouzdanja, svi u Maksimiru žele nastaviti dobar niz. Beljo i Stojković posljednjih su tjedana postali nezaustavljive sile za domaću konkurenciju, oba se novim dobrim nastupom žele još približiti reprezentativnom popisu Zlatka Dalića. Istina, Dinamo nikad nije jednostavno prolazio kroz Veliku Goricu, ali “modri” dugo nisu bili toliki favoriti kod Gorice. I ako zaigraju u skladu s očekivanjima, finale Kupa im neće pobjeći. Ne bi trebalo... 

