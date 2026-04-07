Kovačević: Carević nam uvijek spremi neku zamku. Livaković? Još uvijek se nije oporavio...

Gorica i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Stvarno cijenim Goricu, igraju jako dobro, imaju iskusnih igrača i moramo biti pažljivi. Vjerujem u svoje igrače, sve smo bolji i bolji i želja nam je izboriti finale, poručio je trener Dinama

Admiral

Srijeda je u hrvatskom nogometu rezervirana za polufinale Kupa. U prvom dvoboju igraju stari znanci koji su prošle sezone igrali finale, Rijeka i Slaven, dok se u drugom susreću Gorica i Dinamo. Polufinalnu utakmicu u Velikoj Gorici najavio je trener "modrih" Mario Kovačević.

- Sigurno želimo nastaviti kao što smo i do sada igrali. Jedna je utakmica, nema popravka. Jučer i danas radili smo na tome da to osvijestimo kod igrača. Nema razloga da budemo zabrinuti, iako Gorica igra također kvalitetno. Znamo i sami kako je Rijeka prošla (4-0 poraz, op. a.) prije dva tjedna. Sve njihove kvalitete analizirali smo, vjerujemo u sebe i želimo sutra ponoviti dobru predstavu - rekao je.

Najveći nedostatak u uvjerljivoj pobjedi protiv Osijeka bio je izostanak Dominika Livakovića, koji se s reprezentativnog okupljanja vratio s lakšom ozljedom pa je među vratnice stao Filipović.

- U odnosu na utakmicu s Osijekom ostaje sve isto. Livaković, Vinlöf i Varela imaju lakše ozljede i neće konkurirati, a ostali koji su igrali protiv Osijeka su spremni. Nećemo puno mijenjati, znamo značaj utakmice i idemo po prolaz.

Gorica je već jednom slavila protiv Dinama ove sezone i to na početku prvenstva kada je pobijedila 2-1.

- Stvarno cijenim Goricu, igraju jako dobro, imaju iskusnih igrača i moramo biti pažljivi. Vjerujem u svoje igrače, sve smo bolji i bolji i želja nam je izboriti finale. Uz podršku navijača, nas će se najviše pitati. Svu kvalitetu Gorice smo analizirali i pokazat ćemo je igračima, a mi od prve minute idemo po prolaz.

Hoće li Gorica biti zatvorena i defenzivna?

- Carevića cijenim i znam da će nam spremiti neko iznenađenje. Pokušavamo raditi s igračima da prepoznaju to na vrijeme. Gorici je ovo povijesna prilika da ode u finale i toga smo svjesni, naravno da će dati sve od sebe. Naša je velika želja ući u to finale. U svim ovim utakmicama pokazujemo na terenu koliko smo u dobroj formi. Nema razloga da sutra ne izborimo to finale - zaključio je Kovačević.

Utakmica Gorice i Dinama igra se u 18.30, dok je Rijeka i Slaven ranije u akciju od 16.30.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

