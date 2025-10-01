Dinamo - Maccabi, Rijeka protiv Armenaca: Evo gdje gledati hrvatske predstavnike u Europi

Dinamo imali su sjajan početak u Uefinoj Europskoj ligi. Prošle je srijede na Maksimiru "pao" turski velikan, Fenerbahče, a momčad Marija Kovačevića izgledala je dominantno na travnjaku i zasluženo slavila 3-1. U četvrtak (21 sat) "modre" čeka prvo europsko gostovanje, a hrvatski prvak Rijeka odigrat će utakmicu prvog kola Konferencijske lige (18.45 sati) protiv armenskog Noaha.

Utakmicu Rijeke moći ćete pratiti na televizijskom programu Arena Sport 2, dok će prijenos ''modrih'' biti na Arena Sport 1. Kladionice ne vjeruju previše hrvatskim predstavnicima u tim utakmicama, Dinamo ima status blagog favorita, dok je Rijeka autsajder protiv Noaha!

Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Naime, tečaj na pobjedu "modrih" u Bačkoj Topoli je 2,55, dok je na pobjedu izraelskog kluba 2,60. Dakle, neznatna razlika, dok je na neriješeni ishod koef. 3,50. S druge strane, kladionice su na pobjedu Rijeke dale koeficijent 2,90, a na pobjedu Noaha 2,20! Zanimljivo, i na ovoj je utakmici koeficijent za remi 3,50.

Utakmicu između Dinama i Maccabija sudit će Portugalac Antonio Nobre, dok će u Armeniji pravdu dijeliti bugarski sudac Radoslav Gidzhenov.