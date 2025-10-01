Obavijesti

SPEKTAKL U EUROPI

Dinamo - Maccabi, Rijeka protiv Armenaca: Evo gdje gledati hrvatske predstavnike u Europi

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Dinamo rasturio Fenerbahče na Maksimiru, a sad idu na europsko gostovanje! Rijeka protiv Noaha, a kladionice ne vjeruju našima...

Dinamo imali su sjajan početak u Uefinoj Europskoj ligi. Prošle je srijede na Maksimiru "pao" turski velikan, Fenerbahče, a momčad Marija Kovačevića izgledala je dominantno na travnjaku i zasluženo slavila 3-1. U četvrtak (21 sat) "modre" čeka prvo europsko gostovanje, a hrvatski prvak Rijeka odigrat će utakmicu prvog kola Konferencijske lige (18.45 sati) protiv armenskog Noaha. 

Utakmicu Rijeke moći ćete pratiti na televizijskom programu Arena Sport 2, dok će prijenos ''modrih'' biti na Arena Sport 1. Kladionice ne vjeruju previše hrvatskim predstavnicima u tim utakmicama, Dinamo ima status blagog favorita, dok je Rijeka autsajder protiv Noaha!

Naime, tečaj na pobjedu "modrih" u Bačkoj Topoli je 2,55, dok je na pobjedu izraelskog kluba 2,60. Dakle, neznatna razlika, dok je na neriješeni ishod koef. 3,50. S druge strane, kladionice su na pobjedu Rijeke dale koeficijent 2,90, a na pobjedu Noaha 2,20! Zanimljivo, i na ovoj je utakmici koeficijent za remi 3,50.

Utakmicu između Dinama i Maccabija sudit će Portugalac Antonio Nobre, dok će u Armeniji pravdu dijeliti bugarski sudac Radoslav Gidzhenov.

