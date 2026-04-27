Dinamo: Miške, pa nije valjda već došao kraj tvojeg ugovora?!

Nedjelja na Maksimiru protekla je u znaku slavlja. Dinamo je pobijedio Varaždin s 2-1 i tako i matematički potvrdio 26. naslov prvaka Hrvatske. Ujedno su “modri” obilježili i 115. rođendan kluba, tijekom vikenda organizirani su brojni događaji za navijače, od koncerta do malonogometnog turnira, a momčad Marija Kovačevića u nedjelju je četiri kola prije kraja zaključila utrku za naslov.

Dinamo je poveo početkom drugog dijela, u 48. minuti, pogotkom Josip Mišić. Kapetan “modrih” tako je, rekli bi u šali, ušao u golgetersku formu. Naime, tek je početkom travnja prekinuo sušu koja je trajala čak tri i pol godine, u visokoj pobjedi protiv Osijeka (7-0).

Prije susreta s Varaždinom posljednji je put zabio još u studenom 2022., a u međuvremenu se na Maksimiru promijenilo mnogo toga. I sam Mišić tada se našalio na vlastiti račun:

- Zapamtite da ne bude previše uzaludnih oklada, sljedeći gol sam pripremio pred kraj ugovora! - napisao je na društvenim mrežama uz video proslave.

S obzirom na to da mu ugovor s Dinamom vrijedi do ljeta 2029., u klubu su se brzo prisjetili njegove izjave. Nakon novog gola, na službenom Facebooku osvanula je poruka: “Miške, pa nije valjda kraj ugovora!?”