Obavijesti

Sport

Komentari 2
'MODRI' SE NAŠALILI

Dinamo: Miške, pa nije valjda već došao kraj tvojeg ugovora?!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Dinamo proslavio 26. naslov prvaka i 115. rođendan kluba pobjedom nad Varaždinom! Josip Mišić zabio i našalio se na vlastiti račun, a klub mu uzvratio na društvenim mrežama

Nedjelja na Maksimiru protekla je u znaku slavlja. Dinamo je pobijedio Varaždin s 2-1 i tako i matematički potvrdio 26. naslov prvaka Hrvatske. Ujedno su “modri” obilježili i 115. rođendan kluba, tijekom vikenda organizirani su brojni događaji za navijače, od koncerta do malonogometnog turnira, a momčad Marija Kovačevića u nedjelju je četiri kola prije kraja zaključila utrku za naslov.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dinamo-Varaždin 01:53
Dinamo-Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Dinamo je poveo početkom drugog dijela, u 48. minuti, pogotkom Josip Mišić. Kapetan “modrih” tako je, rekli bi u šali, ušao u golgetersku formu. Naime, tek je početkom travnja prekinuo sušu koja je trajala čak tri i pol godine, u visokoj pobjedi protiv Osijeka (7-0).

Prije susreta s Varaždinom posljednji je put zabio još u studenom 2022., a u međuvremenu se na Maksimiru promijenilo mnogo toga. I sam Mišić tada se našalio na vlastiti račun:

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Zapamtite da ne bude previše uzaludnih oklada, sljedeći gol sam pripremio pred kraj ugovora! - napisao je na društvenim mrežama uz video proslave.

S obzirom na to da mu ugovor s Dinamom vrijedi do ljeta 2029., u klubu su se brzo prisjetili njegove izjave. Nakon novog gola, na službenom Facebooku osvanula je poruka: “Miške, pa nije valjda kraj ugovora!?” 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026