Dinamo na pogon četiri kralja! Mjesec dana HNL savršenstva i brojki koje se ne mogu zadržati

Dinamo je na HNL sceni odradio savršenih mjesec dana. I od Valentinova do jučerašnje pobjede nad Slaven Belupom pomeo domaću konkurenciju. Nogometaši Marija Kovačevića su u pet HNL dvoboja pobjeđivali Istru (4-0), Varaždin (4-0), Goricu (4-1), Hajduk (3-1) i Slaven Belupo (4-2). Dojmljivu formu pokazali su s 19 postignutih golova i tek četiri primljena.

Ne sjećamo se kad je Dinamo posljednji put bio toliko napadački moćan nekoliko utakmica u nizu, to pokazuju i brojke. Čak četiri domaća protivnika u tih su mjesec dana primila četiri kola, Splićani su se u velikom poljudskom derbiju morali zadovoljiti s "tek" tri primljena gola. Dinamo je ofenzivno briljantan, a do tih su brojki došli na pogon velike četvorke. Ili četiri Dinamova kralja.

Dion Drena Beljo, Miha Zajc, Luka Stojković i Gabriel Vidović u tom su periodu zajedničkim snagama zabili čak 14 golova, tome dodali i 10 asistencija. U samo 450 minuta. Stvarno nevjerojatno, te je brojke, da se ne lažemo, nemoguće zadržati. I one će ipak, nažalost po navijače Dinama, uskoro pasti. O čemu se radi?

Beljo je u posljednje četiri HNL utakmice isporučio čak šest golova uz tri asistencije. Slaven Belupu je zabio prvi hat-trick karijere, Gorici je mrežu tresao dvaput, a Istri jednom. I još je u tom periodu asistirao protiv Istre, Gorice i Hajduka. Dinamova "devetka" igra doista u nevjerojatnoj, svakako i reprezentativnoj formi.

Vrhunski mjesec odradio je i Miha Zajc koji je u tih pet utakmica zabio četiri gola, jednom asistirao. Jučerašnji kapetan Dinama bio je igrač utakmice u Varaždinu gdje je zabio dva gola, jednom je poentirao i protiv Istre, dok je u ranoj fazi utakmice na Poljudu "otključao" Splićane. A jučer se istakao asistencijom za posljednji gol Belje. I sve to u samo 391 minutu.

Konačno se probudio i Gabriel Vidović. Dinamova "desetka" je iskoristio ozljedu Hoxhe i postao starter na lijevom krilu, ali je i počeo - isporučivati. Vidović je u zadnjih pet HNL nastupa zabio tri gola, jednom i asistirao. Suparničke mreže tresao je protiv Istre, Hajduka i Slaven Belupa, asistirao je kontra Gorice. A na terenu je bio 349 minuta.

I za kraj - Luka Stojković. Fenomenalni Luka Stojković. Jedan od najvećih miljenika BBB-a na proljeće je počeo bitno pumpati svoje brojke, a u zadnjih pet domaćih utakmica zabio je samo - Gorici. I odmah se ispričao tribinama za isključenje u Genku. Ali, Stojković je u velikoj formi, pa je na svih pet utakmica i - asistirao! A još se sjećamo i one briljantne predstave u Genku..

Dinamova četvorka u posljednjih pet kola

Beljo (6 golova, 3 asistencije) - 450 odigranih minuta

Zajc (4 gola, 1 asistencija) - 391 odigrana minuta

Vidović (3 gola, 1 asistencija) - 346 odigrana minuta

Stojković (1 gol, 5 asistencija) - 389 odigranih minuta