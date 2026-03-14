Kovačević: Vjerujem da će Beljo sad počastiti suigrače, čuo sam kako njegovi imaju dobar kulen

Dinamo je upisao još jednu domaću pobjedu, u Maksimiru je "pao" Slaven Belupo 4-2. Nogometaši Marija Kovčevića tako su s jednim briljantnim (drugim) poluvremenom pomeli goste, pobjegli drugoplasiranom Hajduku (koji ima i utakmicu manje) na velikih 13 bodova prednosti. Beljo je zabio tri puta, jednom je pogodio Vidović, a dojmljiv je opet bio i Stojković.

- Znali smo da neće biti lagano, ali baš ovakvo prvo poluvrijeme nismo očekivali. To ja preuzimam na sebe, nije to možda toliko loše bilo, ali moramo doma biti bolji za dvije brzine. Srećom, došlo je poluvrijeme pa smo dobro reagirali. Imali smo mi situacija za gol, ali kad nisi pravi neće lopta u gol - rekao je Kovačević, pa nastavio:

- Moram pohvaliti i Slaven, teško je bilo očekivati da će cijelu utakmicu moći igrati tako. Čekali smo prvi gol, kad je pao sve je bilo puno lakše, odmah su krenule lijepe akcije, golovi, navijači su mogli uživati. Okrenuli smo sve na vrijeme, ali ne smijemo onako primiti drugi gol. Sretan sam zbog pobjede, četiri gola i prvog hat-tricka u Maksimiru nakon tri godine.

Polako se nazire naslov prvaka...

- Nazire se, ali ima još 10 kola, puno je 30 bodova. Nema opuštanja, prvo poluvrijeme nam je bila dobra opomena. Svi će do kraja dobiti priliku, tako i mlađi igrači. Cijeli tjedan ćemo se pripremati za Lokomotivu, s njima je uvijek zanimljivo u Maksimiru. Ali ljepše je raditi kad se pobjeđuje.

Hoće li Beljo sad počastiti za prvi hat-trick u karijeri?

- Bio bi red, ha, ha. Vjerujem da će počastiti, njegovi suigrači su to zaslužili. Čuo sam da njegovi imaju dobar kulen, valjda ćemo to probati, ha, ha. Svaka mu čast, vesele me njegovi golovi, pa i pretpoziv u reprezentaciju. Ima za njega i još par igrača još šanse da izbore nastup na Svjetskom prvenstvu.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Neki mediji su spominjali kako bi vi trebali učiti od Sancheza, kakav je vaš komentar?

- Radim pošteno, najbolje što mogu, drago mi je da me igrači slijede. Moj odgovor na sve su samo pobjede. Nadam se da ćemo tako i nastaviti, da ćemo imati prilike za dokazivanje i u Europi. Ne znam čime sam to sve zaslužio, valjda se neki vesele tuđoj nesreći. A oni nek se "pojedu" - završio je Kovačević.

Mario Gregurina je bio zadovoljan samo igrom svoje momčadi u prvom dijelu.

- Čestitke Dinamu, mislim da smo im 60 minuta dobro parirali, držali smo se našeg plana, imali smo i to vodstvo. Ali nažalost, nogomet se igra 90 minuta. Pali smo energetski zadnjih pola sata, počeli donositi neke loše odluke. Dva gola smo primili iz tranzicije, a to Dinamu ne smijete dopustiti u Maksimiru. Razumljivo mi je to, u utorak smo igrali 120 minuta u Kupu, a nit vodilja će nam biti tih prvih sat vremena igre - rekao je Gregurina, pa nastavio:

- Ma isključivo je energija bila naš problem, ali nešto se jasno pitalo i domaćina. Imali su i tu publiku iza sebe koja ih je bodrila. Presudio je naš pad i kvaliteta Dinama. Nama je uvijek bitno razvijati mlade igrače, mi kao klub živimo od toga, danas smo dobili potvrdu Mažara, Krušelja, a drago mi je da je i Bošnjak dobio neke minute. Moramo paziti na ta dva pravca, a onda nekad rezultat trpi.