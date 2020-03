Dinamo protiv sindikata: Igrači u linču? Pa odmah su rekli 'ne'

Što se događa u Dinamu? Pitaju se mnogi. Prije samo nekoliko mjeseci med i mlijeko tekli su Maksimirskom 128, bili su u igri za prolazak u osminu finala Lige prvaka, a sada vlada teški raskol. Taj raskol je u Dinamo donio korona virus koji je prekinuo prvenstvo pa tako i sve aktivnosti u klubu, a to je 'modre' dovelo u neugodan položaj.

Već sad osjeti se financijski gubitak, a kako će tek biti za nekoliko mjeseci. Kako bi klub i dalje stabilno poslovao, Dinamo je odlučio 'skresati' plaće igračima za trećinu.

trećina primanja isplatiti će im se u redovnim rokovima

trećina primanja isplatiti će se u roku od šest mjeseci od datuma odigravanja prve sljedeće službene utakmice GNK Dinamo

trećina primanja neće se isplatiti trajno

No prva momčad, na čelu s trenerom Bjelicom, to je odbila. Dinamo je potom poslao novo priopćenje u kojem se zahvalio svim zaposlenicima kluba, drugoj momčadi i omladinskom pogonu što su pristali na manju plaću, ali Bjelica i njegovi igrači nisu posustajali. To je bio udarac u ego čelnih ljudi hrvatskog prvaka pa su tako otpustili cijeli Bjeličin stožer i poslali jasnu poruku njemu i igračima.

U međuvremenu se javio priopćenjem Hrvatski nogometni sindikat koji je stao u obranu igrača i poručili su klubu da ne smije samo tako kršiti stavke koje stoje u ugovorima s igračima.

Naravno, nije dugo trebalo zagrebačkom klubu da se oglasi još jednim priopćenjem.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Radi istinitog informiranja javnosti, a zbog pogrešnih informacija navedenih u priopćenju Hrvatske udruge nogometni sindikat navodimo sljedeće:

Još jednom naglašavamo da je Uprava GNK DINAMO mjere racionalizacije primanja svih zaposlenika donijela na rok od idućih šest mjeseci radi zadržavanja ukupne stabilnosti Kluba. Podsjećamo da je Dinamo u ugovornom odnosu sa 450 djelatnika te da je našim mjerama prevladan veliki izazov zadržavanja svih radnih mjesta u klubu, a osobito onih igračkih. Pravovremeno smo, primjereno restrikcijama uvedenim zbog pandemije koronavirusom – Covid 19, o svojim mjerama obavijestili SVAKOG zaposlenika Kluba. Prvi je o tome obaviješten glavni trener GNK DINAMO g. Nenad Bjelica i to u telefonskom razgovoru, jer neposredni sastanak nije bio moguć budući da naš trener nije u Hrvatskoj. Mjere su decidirano odbijene. Isto tako, prvo telefonskim kontaktom, a onda i sastankom u Klubu, o mjerama je obaviješten kapetan Arijan Ademi s kojim su bili i neki drugi predstavnici igrača 1. momčadi. I na tom sastanku i u nekoliko kasnijih telefonskih kontakata mjere su decidirano odbijene. Podsjećamo da su svi pripadnici radne zajednice, preostalog dijela sportskog sektora, nogometne škole i drugih dionika u najkraćem roku prihvatili mjere Uprave Kluba, jer su PONAVLJAMO tim mjerama osigurana postojeća radna mjesta, zagarantirane plaće na 7.500,00 kuna neto za radnu zajednicu, a pri tome je najuže vodstvo Kluba sebi smanjilo osobni dohodak za 60%. Dakle, tvrdnje o ishitrenosti, jednostranosti i izostanku analiza i komunikacije su jednostavno netočne. Nadali smo se da će igrači i njihov trener ostaviti otvoren manevarski prostor za dogovor, međutim decidirano NE nas je u tome demantiralo. Takvo njihovo odbijanje dobili smo u najkraćem roku i u pismenom obliku.

Navodi o tome da smo igrače 1.momčadi izložili „linču javnosti“ je još jedna neistina iznijeta u priopćenju sindikata. Naprotiv, niti u jednom od tada izdanom priopćenju ili javnom istupu naših djelatnika se nismo spustili na razinu osobne difamacije bilo kojeg našeg igrača ili trenera. Ali ako na našu odgovornost, ozbiljnost i poziv na solidarnost, dobijemo NE, onda ne možemo javno reći DA. Nesporno je da su i igrači i trener participirali u osiguranju dijela klupskog proračuna, ali je isto tako nesporno da im je klub uvijek i na vrijeme isplaćivao osobne dohotke i specijalne premije. Mi i dalje želimo dijalog u kojem će naši igrači shvatiti da su mjere donijete radi održanja njihove egzistencije uz ograničene i razumne mjere štednje. Jer stabilnost Dinama je iznad svega i svih.

Viša sila udarila je u vidu pandemije na cijeli svijet, sa trenutnom štetom, teško mjerljivom u budućnosti. Ako vodstvo nogometnog sindikata to ne razumije, mi tu ne možemo puno, ali neka imaju odgovornost za svoje javno izrečene riječi.

To je poruka hrvatskog prvaka, a u nastavku vam donosimo i priopćenje HUNS-a koji je stao u zaštitu igrača:

Prije par dana odaslali smo javni apel da se klubovi i svi akteri nogometa suzdrže od jednostranih poteza kojima se narušavaju potpisani ugovorni odnosi. To smo učinili temeljem očekivanja da će biti onih klubova koji će aktualnu pandemiju COVID 19, odnosno njezine posljedice, koristiti kao povod za svojevoljnu odluku da bez ozbiljnije utemeljene analize oduzmu nogometašima, trenerima i osoblju dio ugovorenih prihoda.

Upravo zato što smo svjedoci da je nogometna industrija u svijetu u jedinstvenim problemima, presedan zbog kojeg je teško ad hoc predviđati stvari i još teže donositi važne odluke, pledirali smo i to još činimo, da ne bude ishitrenih jednostranih akcija. Nažalost, prvi klub koji je tako postupio je onaj koji je u hrvatskoj nogometnoj stvarnosti financijski najbogatiji. GNK Dinamo je odlučio bez suglasnosti trenera i igrača uskratiti im prava po ugovoru. GNK Dinamo je po proizvoljnoj računici odredio koliko će im se prihoda uskratiti te ih je doveo pred gotov čin.

Jednostranom objavom u javnosti, koja je ovog trenutka zbog posljedica pandemije, a u Zagrebu i posljedica potresa razumljivo iznimno osjetljiva, Uprava Dinama je vrlo nekorektno i nepravedno igrače i trenera izložila moralnim osudama i medijskom linču. Teško se oteti dojmu da je to učinjeno zato da bi se dodatno pritisnulo igrače i trenere kako bi prihvatili nametnutu odluku. Sada odjednom akteri sjajnih Dinamovih rezultata, igrači na koje su svi ponosni, više nisu pozitivci nego krajnji negativci. Zar zato što nisu htjeli bez dijaloga i pravedne analize tek tako odreći se ugovorenih primanja?



Upravo je u tome i bit onoga na što smo upozoravali. Nije stvar u tome da svi akteri nogometa moraju solidarno podnijeti posljedice pandemije. Znaju to igrači i treneri, koji uvijek beru javne komplimente kada javno iniciraju i sudjeluju u mnoštvu humanitarnih aktivnosti. Znaju to oni i onda kada doniraju svoj novac za potrebite, a da ne žele javno to isticati. Prozivati za nemoralnost igrače koji su osvjedočeno davali maksimum za klub i na štetu svog zdravlja, ostajali vjerni klupskim bojama, iako su imali unosne ponude, nije pošteno. I licemjerno je pozivati ih zbog primanja koja su nemjerljivo veća od onih koje prima tzv. običan čovjek. Nogometaši Dinama su uz struku donijeli svojim rezultatima ogroman novac u blagajnu svog kluba, osigurali su nastupima u Europi velik novac i za sve druge klubove Prve HNL, a svojim transferima donose ogromne novce klubu za visoke standarde kojima se Dinamo diči.

Jesu li ti nogometaši i treneri zaslužili da se barem raspravi o modalitetima štednje, a ne da im se jednostrano nametnu odluke i onda ocrni u javnosti?



U Europi, kako možemo vidjeti, još nije definirano kako će se pristupiti borbi za saniranje posljedica blokade nogometa zbog koronavirusa. Ima klubova u kojima je postignut dogovor između uprava i igrača. Ima klubova u kojima su momčadi same inicirale da im se umanje primanja. Postoje i klubovi gdje se pokušalo igračima nametnuti jednostrane odluke, ali su uprave odbijene.

Ugovori su predmet volje dviju strana i kao takvi se ne mogu tretirati kao namet jedne strane. U bilo kojem takvom slučaju jednostrano kršenje ugovora je kažnjivo.



Nogometne institucije upravo iz tog razloga potiču dijalog i izbjegavanje jednostranosti. Kako je blokada nogometa na snazi tek par tjedana i ne zna se točno kada će se aktivnosti nastaviti, zasada nije moguće utvrditi koja je šteta nastala za klubove. Kada se to bude moglo jasnije odrediti, tada se u dijalogu socijalnih partnera, može doći do pravednog stava kako i koliko svaki od njih treba podnijeti za saniranje štete.