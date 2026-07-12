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Dinamo pušta Mmaeea: Stoper ide na posudbu u ciparski Pafos

Piše Bruno Lukas,
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Dinamo pušta Mmaeea: Stoper ide na posudbu u ciparski Pafos
Dinamo i Šibenik sastali se u 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Samy Mmaee odlazi na posudbu u ciparski Pafos FC, što Dinamu olakšava budžet jer bi Ciprani trebali pokriti cijeli iznos njegove plaće od oko 800 tisuća eura godišnje. Postoji i mogućnost trajnog transfera, a zanimljivo je da Pafos može uskoro zaigrati na Poljudu u europskim natjecanjima.

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Marokanski stoper Samy Mmaee (29) napušta Dinamo i sljedeću sezonu provodi na posudbi u ciparskom Pafos FC-u, s mogućnošću trajnog transfera.

- Marokanski stoper koji je plavi dres obukao u ljeto 2024. sljedeću sezonu provest će na posudbi u Pafosu. Samy, želimo ti puno sreće - kratko je poručio Dinamo, dok je ciparski klub bio rječitiji, naglasivši Mmaeeovo veliko iskustvo iz nekih od najkonkurentnijih europskih liga.

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Mmaee u Dinamu zarađuje oko 800 tisuća eura godišnje i ima ugovor na još dvije sezone. Prošle je sezone bio na posudbi u azerbajdžanskom Qarabagu koji je pokrivao 70 posto plaće, a sada Pafos preuzima cijeli iznos čime Dinamo olakšava budžet.

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Stoper je stigao kao slobodan igrač iz mađarskog Ferencvaroša, no u planove kluba nije ušao. U Pafosu ga dočekuju bivši suigrači Ivan Šunjić i Mislav Oršić, a zanimljivo je da bi Pafos i Hajduk mogli zaigrati na Poljudu 23. srpnja u drugom pretkolu Europske lige, ako 'bili' sačuvaju prednost od 2-0 iz prve utakmice s Žilinom.

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