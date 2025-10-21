Dinamo dominira na svim frontama! Prvi u HNL-u, Europskoj ligi i Kupu Premier lige. Juniori i futsal momčad također briljiraju. Nogometašice Dinama blizu vrha HNLŽ-a
Dinamo se pohvalio pogledom na ljestvice. 'Modri' su na vrhu u čak pet različitih natjecanja!
Dinamo uživa u sjajnom ulasku u sezonu. Unatoč neočekivanim kiksevima protiv Gorice i Lokomotive, te remijem s Varaždinom, zagrebački je klub na vrhu HNL-a s 22 boda zahvaljujući boljoj gol razlici od Hajduka. Uz to, Dinamo je i na vrhu Europske lige zahvaljujući pobjedama nad Fenerbahčeom i Maccabijem.
Međutim, nije momčad Marija Kovačevića jedina koja briljira na travnjaku u sezoni 2025./26. Sjajno su u sezonu ušli i juniori "modrih", koje predvodi Jerko Leko. Njegova momčad osvojila je 20 od 24 mogućih bodova na početku 1. NL Juniori, zahvaljujući šest pobjeda i dva remija uz impresivnu gol razliku 30-6.
Momčad Jerka Leke sudjeluje i na međunarodnom Kupu Premier lige, gdje juniori "modrih" igraju protiv vršnjaka Chelseaja, Nottingham Foresta, Brightona, Newcastlea, Benfice, PSG-a i Reala Sociedada. Upravo je Dinamo vodeći na tablici s dvije pobjede protiv Chelseaja i Foresta, iako treba istaknuti kako su to, zasad, jedine odigrane utakmice u natjecanju.
Ali, to nije sve. Dinamo u svojoj objavi nije uključio Futsal Dinamo, koji nakon dva kola samostalno drži vrh ljestvice Hrvatske malonogometne lige.
Blizu vrha tablice su i nogometašice Dinama, koje su na drugom mjestu HNLŽ-a, ali na osnovi lošije gol razlike. Vodeće su nogometašice Hajduka s 22 boda i gol razlikom 31-7, dok igračice Dinama imaju gol razliku 27-4. Istaknimo i kako nogometašice Dinama još uvijek nisu odigrale utakmice 8. kola, tako da u slučaju remija ili pobjede mogu preuzeti vrh HNLŽ-a.
