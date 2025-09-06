Dinamo u plusu 20 milijuna eura, Istra 1961 zaradila više od Hajduka, Rijeke, Osijeka...

U petak je završio ljetni prijelazni rok u Hrvatskoj. To, međutim, ne znači da još dolazaka u naše klubove neće biti. I izvan prijelaznog roka moguće je dovoditi igrače sa slobodnim papirima. Zvonimir Boban u Dinamu je napravio tektonske promjene. Doveo je čak 16 novih igrača (Lovre Kulušić odmah otišao na kaljenje u Bravo) ne računajući povratnike s posudbi.

Dinamo je na odštete potrošio čak 16,8 milijuna eura, što je klupski rekord. Najviše je potrošio na Diona Belju (Augsburg, 4 milijuna), Gonzala Villara (Granada, 3 mil.), Mattea Pereza Vinlöfa (Bayern, 2 mil.), Morisa Valinčića (Istra, 1,35 mil.), Matea Lisicu (Istra, 1,2 mil.), Gabriela Vidovića (Bayern, 1,2 mil.) i Sergija Domingueza (Barcelona, 1,2 mil.).

Kao slobodni igrači u klub su došli iskusni igrači poput Dejana Ljubičića, Mihe Zajca i Scotta McKenne, a šlag na tortu bio je dovođenje Alžirca Ismaëla Bennacera na posudbu iz Milana.

"Modri" su, međutim, u HNL-u i najviše zaradili. Prema Transfermarktu, čak 36,7 milijuna eura, što će reći da je klub iz Maksimirske 128 u plusu gotovo 20 milijuna. Martin Baturina za 18 milijuna eura otišao je u Como, Petar Sučić za 14 u Inter, Wilfried Kanga i Maxime Bernauer donijeli su svaki po 1,2 milijuna eura transferima u Gent, odnosno Saint-Etienne.

Hajduk je na odštete potrošio 1,3 milijuna eura. Sportsku politiku od ovog ljeta preuzeli su Goran Vučević i Ivan Rakitić. Ivica Ivušić došao je za 800.000 eura iz Pafosa, Ron Raci za 300.000 iz Prištine, a Fran Karačić iz Lokomotive za 200.000.

Bez odštete su došla zvučna pojačanja poput Ante Rebića (Lecce), Adriona Pajazitija (Fulham), Huga Guillamona (Valencia), a na posudbu su došli Španjolci Edgar Gonzalez (Almeria) i Iker Almena (Al-Qadsiah). Hajduk je dio budžeta pokrpao prodajama Dominika Prpića (Porto, 4,5 milijuna) i Filipa Uremovića (Kawasaki, 800.000 eura).

U Rijeci je bilo turbulentno. Na odštete je prvoligaš s Kvarnera potrošio 750.000 eura. Za 400.000 eura iz Young Boysa došao je švicarski stoper Anel Husić, a za 350.000 iz Montreala bugarski veznjak Dominik Jankov. I - obojica su prikovana za klupu, Jankov čak nije prijavljen za Konferencijsku ligu.

Bez odštete su došli Tiago Dantas (Osijek), Merveil Ndockyt (Gorica), Justas Lasickas (Olimpija), Samuele Vignato (Monza)... I, pomalo nevjerojatno, nitko nije prodan. Po isteku ugovora klub su napustili Lindon Selahi (Widzew), Nais Djouahra (Arouca), Bruno Goda (Dinamo)...

Posebne pohvale za ljetni mercato zaslužuje Istra. Pulski je klub zaradio najviše nakon Dinama, više od tri milijuna eura. Najviše su donijeli spomenuti Lisica i Valinčić, a po 200.000 eura zaradili su još na Lovri Majkiću (Aris) i Iuriju Iovuu (Dundee United).