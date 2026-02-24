Dinamo zadržava mlade snage: Perspektivni junior potpisao je ugovor, a sljedeći je Sven Šunta

Dinamo se konačno malo ozbiljnije okrenuo mladim snagama. Krešimir Radoš (18), jedan od najperspektivnijih igrača juniorske momčadi, potpisao je profesionalni ugovor sa zagrebačkim klubom. Riječ je o mladom, 194 centimetara visokom, veznjaku koji sjajno kotira u vizijama Zvonimira Bobana i Alberta Capellasa.

Radoš je već godinama jedan od najvećih projekata modrog inkubatora, prošle je sezone bio najbolji strijelac kadetske lige s 24 gola, ali i respektabilnog Flamengo kupa u kojem su Dinamovi klinci stigli do finala. Ipak, u Maksimiru su odlučili kako od Radoša žele napraviti veznog igrača, klasičnu "šesticu", što se pokazalo sjajnom odlukom.

Mladi nogometaš sad dominira u juniorskoj konkurenciji, nedavno je bio sjajan i na Svjetskom prvenstvu do 17 godina gdje je u četiri utakmice postigao dva gola. Dinamo je talentiranog nogometaša sad vezao profesionalnim ugovorom, Radoš je potpisao na tri (plus dvije) godine. I uskoro bi mogao dobiti priliku u prvoj momčadi, možda već i krajem ove sezone.

Bjelovar: Finale kupa kadeta između Slaven Belupa i Dinama | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Druga "jaka" Dinamova priča je - Sven Šunta (18). Mladi Slovenac je protiv Varaždina debitirao za seniorsku momčad, upisao svoje prve prvoligaške minute u HNL-u i odmah asistirao Marku Soldi za konačnih 4-0. Šunta će sljedećih dana potpisati novi ugovor s "modrima", u njemu Boban i Capellas također vide važnu kariku Dinamove budućnosti.

Sve je izvjesnije kako će Šunta do kraja sezone sve više participirati u seniorskoj momčadi, kako će mu Kovačević davati prilike kad god je to moguće. I zasluženo, riječ je o mladom nogometašu u kojeg se svakako isplati vjerovati. Dinamo ne treba brinuti za budućnost, Radoš i Šunta su za to pravi primjer.