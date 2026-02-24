Obavijesti

Sport

Komentari 1
ZALOG ZA BUDUĆNOST

Dinamo zadržava mlade snage: Perspektivni junior potpisao je ugovor, a sljedeći je Sven Šunta

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
Dinamo zadržava mlade snage: Perspektivni junior potpisao je ugovor, a sljedeći je Sven Šunta
Varaždin i Dinamo sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Zvonimir Boban i Albert Capellas imaju sjajno mišljenje o dva mlada veznjaka iz modrog inkubatora. Šunta je već debitirao u HNL-u, upisao i asistenciju, a brzo će doći vrijeme i za Radoša...

Admiral

Dinamo se konačno malo ozbiljnije okrenuo mladim snagama. Krešimir Radoš (18), jedan od najperspektivnijih igrača juniorske momčadi, potpisao je profesionalni ugovor sa zagrebačkim klubom. Riječ je o mladom, 194 centimetara visokom, veznjaku koji sjajno kotira u vizijama Zvonimira Bobana i Alberta Capellasa.

1

Radoš je već godinama jedan od najvećih projekata modrog inkubatora, prošle je sezone bio najbolji strijelac kadetske lige s 24 gola, ali i respektabilnog Flamengo kupa u kojem su Dinamovi klinci stigli do finala. Ipak, u Maksimiru su odlučili kako od Radoša žele napraviti veznog igrača, klasičnu "šesticu", što se pokazalo sjajnom odlukom.

KONAČNO DEBITIRAO ZA 'MODRE' Tko je Sven Šunta? Dinamov čovjek iz sjene pred nosom ga je uzeo Milanu, Borussiji i Bayeru
Tko je Sven Šunta? Dinamov čovjek iz sjene pred nosom ga je uzeo Milanu, Borussiji i Bayeru

Mladi nogometaš sad dominira u juniorskoj konkurenciji, nedavno je bio sjajan i na Svjetskom prvenstvu do 17 godina gdje je u četiri utakmice postigao dva gola. Dinamo je talentiranog nogometaša sad vezao profesionalnim ugovorom, Radoš je potpisao na tri (plus dvije) godine. I uskoro bi mogao dobiti priliku u prvoj momčadi, možda već i krajem ove sezone.

Bjelovar: Finale kupa kadeta između Slaven Belupa i Dinama
Bjelovar: Finale kupa kadeta između Slaven Belupa i Dinama | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Druga "jaka" Dinamova priča je - Sven Šunta (18). Mladi Slovenac je protiv Varaždina debitirao za seniorsku momčad, upisao svoje prve prvoligaške minute u HNL-u i odmah asistirao Marku Soldi za konačnih 4-0. Šunta će sljedećih dana potpisati novi ugovor s "modrima", u njemu Boban i Capellas također vide važnu kariku Dinamove budućnosti. 

ODUŠEVIO GA Livakovićeva gesta ispunila san dječaku! 'I meni je san jednog dana zaigrati za Dinamo...'
Livakovićeva gesta ispunila san dječaku! 'I meni je san jednog dana zaigrati za Dinamo...'

Sve je izvjesnije kako će Šunta do kraja sezone sve više participirati u seniorskoj momčadi, kako će mu Kovačević davati prilike kad god je to moguće. I zasluženo, riječ je o mladom nogometašu u kojeg se svakako isplati vjerovati. Dinamo ne treba brinuti za budućnost, Radoš i Šunta su za to pravi primjer.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ibra dao ultimatum Modriću?! Od Hrvata želi odgovor odmah
IDI ILI OSTANI

Ibra dao ultimatum Modriću?! Od Hrvata želi odgovor odmah

Zlatan Ibrahimović dao je ultimatum Luki Modriću. Legenda Milana traži brzu odluku o budućnosti 'vatrenog' kapetana u klubu. Modrić je u top formi, a Milan želi da ostane na San Siru i iduće sezone
U Osijeku već znaju nasljednika Sopića? Evo tko bi ih trebao spasiti od ispadanja iz HNL-a
POZNATO IME

U Osijeku već znaju nasljednika Sopića? Evo tko bi ih trebao spasiti od ispadanja iz HNL-a

Kao mogući nasljednici dosad su se spominjali mađarski trener Jozsef Bozsik, koji već treću sezonu vodi Naftu iz Lendave, te Zoran Zekić, bivši trener Osijeka u dva mandata. No sada je isplivalo i treće ime...
FOTO Najtužnija priča s Igara: Olimpijsko srebro posvetio je tragično preminuloj djevojci...
SRCEDRAPAJUĆE

FOTO Najtužnija priča s Igara: Olimpijsko srebro posvetio je tragično preminuloj djevojci...

Olimpijski heroj Federico Tomasoni posvetio je srebrnu medalju tragično preminuloj djevojci Matildi Lorenzi. U dramatičnom foto-finišu skijaš je osigurao dvostruko talijansko slavlje. Kroz suze je priznao da je medalja ispunjenje njihovog zajedničkog sna i vječni spomenik njihovoj ljubavi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026