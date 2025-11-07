Dinamov poraz odjeknuo je u regiji: 'Doživjeli su katastrofu, Celta ih izudarala u Zagrebu'

Dinamo je u četvrtom kolu Europske lige na domaćem terenu doživio i prvi ovosezonski poraz u Europi. Španjolska Celta Vigo bila je prejak protivnik za "modre" i slavila je s uvjerljivih 3-0. S obzirom na dobre igre koje su Dinamovi igrači pružali ove sezone u Europi, ovaj je poraz odjeknuo ne samo u hrvatskim nego i u medijima zemalja u okruženju.

"Dinamo je već za poluvrijeme doživio pravu katastrofu na Maksimiru, Modri ‘nokautirani’", naslov je bosanskohercegovačkog portala Klix.ba.

Ništa blaži nije bio ni Sportsport.ba s naslovom:

"Nezapamćena bruka Dinama na Maksimiru, navijači uvjereni da će Kovačević odmah dobiti otkaz."

Portal se osvrnuo i na pitanja koja se postavljaju o sudbini Marija Kovačevića na klupi Dinama:

"Bolna europska noć za Dinamo, svi u Zagrebu sada žele samo jedno."

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Srpski Mondo piše o "muku u Zagrebu za opomenu Crvenoj zvezdi", koja u osmom kolu Europske lige igra protiv Celte Vigo, momčadi u naletu koja više od mjesec dana ne zna za poraz u svim natjecanjima.

I drugi srpski mediji bavili su se Dinamom, ali su više pažnje posvetili Celti, gostuje u Beogradu u siječnju.

"Zvezdo, dobila si upozorenje iz Zagreba: Duran izudarao Modre u poluvremenu", naslov je na Sportalu.

"Dinamo doživio katastrofu usred Zagreba od Zvezdina budućeg rivala", izvijestio je pak Telegraf.