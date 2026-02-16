Dinamu direktan odlazak u Ligu prvaka priječi Crvena zvezda. Ovo sve im se mora poklopiti...

Drugi dio nogometne sezone je počeo, a kalkulacije oko toga koji klub će igrati europska natjecanja sve su češća. Profil Football Meets Data objavio je zanimljivu računicu kojom Dinamo može izboriti izravan plasman u Ligu prvaka, ali jedan klub im stoji na putu.

Bolji koeficijent od Dinama ima čak sedam klubova izvan Liga petice, od kojih se samo jedan trenutačno nalazi na prvom mjestu u svom prvenstvu. Riječ je o ni manje ni više, nego o Crvenoj zvezdi koja je prva u srpskoj ligi sa 54 boda. Bod manje ima Partizan. Iako je Zvezda daleko od osvajanja naslova jer je do kraja prvenstva ostalo još puno, ali činjenica je da nitko osim Zvezde nije uzeo naslov još od 2015. godine kada je titula otišla u ruke Partizana.

Međutim, Dinamo može prestići Zvezdu na tablici koeficijenata, a za to mora dogurati dalje od srpskog kluba u Europskoj ligi. Dovoljno je i da skupe više pobjeda i remija od Zvezde, a preduvjet je svakako prolazak pokraj Genka u play-offu jer se doigravanje za osminu finala ne ubraja u ovu tablicu.

Ako 'modri' prestignu Zvezdu, moraju se nadati da PAOK, Ferencváros, Šahtar, Kopenhagen, Rangers i Olympiakos ne osvoje prvenstva, a ono najvažnije, zadržati vodeću poziciju u HNL-u.