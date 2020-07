Dodu\u0161e, nije niti \u010dudno da je Modri\u0107\u00a0 toliko 'zaludio' cijeli svijet kada u godinama u kojima se ve\u0107ini igra\u010da gasi karijera, on igra na nivou na kojemu je osvojio Zlatnu loptu 2018. i drugo mjesto na svijetu s reprezentacijom.

U nastavku ove sezone osjetno je najbolji igra\u010d Reala koji donosi prevagu i ka\u017enjava svaku pogre\u0161ku protivnika osobito u prostoru 30-ak metara od protivni\u010dkog gola gdje je 'kao kod ku\u0107e' i gdje je ba\u0161 u \u010detvrtak uzeo loptu Villarrealu i poslao ju Benzemi za prvi gol na utakmici, koja je, kasnije \u0107e se ispostaviti, utakmica za slavlje 34. Realove titule prvaka \u0160panjolske.

Modri\u0107 svojom igrom nadahnjuje mnoge, a\u00a0 osobito kada se prisjetimo njegovog djetinjstva. Siroma\u0161tvo podno Velebita, odlazak u Mostar pa u Zagreb, da bi se onda profilirao u najboljeg nogometa\u0161a svijeta koji je Hrvatsku vodio do finala na Mundijalu u Rusiji, sebe do velikih individualnih nagrada, a evo sada i Zidanea i dru\u0161tvo do osvajanja Primere. Hvalospjevi pristi\u017eu sa svih strana, na ovu nadmo\u0107 Luke Modri\u0107a nitko nije imun. Hrvat je jo\u0161 jednom pokazao svoju nogometnu klasu.\u00a0

Dječak (9) žonglirao 200 puta s loptom u čast Modrića: 'Nadam se da će Luka vidjeti ovaj video'

Luka Modrić (35) osvojio je La Ligu u četvrtak, a u petak su društvene mreže pisale samo njegovo ime. Jedan je dječak iz Indije posebno Luki htio odati počast pa je 200 puta žonglirao loptom za svoga idola

<p>Koliko nogomet može povezati ljude i inspirirati ih pokazuje i primjer jednog devetogodišnjeg dječaka. Naime, dječak je iz Indije na svoj 9. rođendan 200 puta žonglirao loptom i to posvetio svome idolu<strong> Luki Modriću.</strong> Video je dugačak gotovo dvije minute, a na društvene mreže ga je postavio prijatelj dječakovog oca i napisao kako se nada da će i Luka vidjeti ovaj slatki podvig koji je za njega napravio njegov obožavatelj. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča najboljeg na svijetu</strong></p><p> </p><p>"Prijateljev sin je proslavio svoj 9. rođendan i 200 puta žonglirao nogometnom loptom. Posvetio je to svome idolu <strong>Luki Modriću</strong> i nada se da će i on vidjeti ovaj video", stoji u tweetu koji se mahnito širi internetom.</p><p>Doduše, nije niti čudno da je Modrić toliko 'zaludio' cijeli svijet kada u godinama u kojima se većini igrača gasi karijera, on igra na nivou na kojemu je osvojio Zlatnu loptu 2018. i drugo mjesto na svijetu s reprezentacijom.</p><p>U nastavku ove sezone osjetno je najbolji igrač Reala koji donosi prevagu i kažnjava svaku pogrešku protivnika osobito u prostoru 30-ak metara od protivničkog gola gdje je 'kao kod kuće' i gdje je baš u četvrtak uzeo loptu Villarrealu i poslao ju Benzemi za prvi gol na utakmici, koja je, kasnije će se ispostaviti, utakmica za slavlje 34. Realove titule prvaka Španjolske.</p><p>Modrić svojom igrom nadahnjuje mnoge, a osobito kada se prisjetimo njegovog djetinjstva. Siromaštvo podno Velebita, odlazak u Mostar pa u Zagreb, da bi se onda profilirao u najboljeg nogometaša svijeta koji je Hrvatsku vodio do finala na Mundijalu u Rusiji, sebe do velikih individualnih nagrada, a evo sada i Zidanea i društvo do osvajanja Primere. Hvalospjevi pristižu sa svih strana, na ovu nadmoć Luke Modrića nitko nije imun. Hrvat je još jednom pokazao svoju nogometnu klasu. </p>