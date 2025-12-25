Djed Božićnjak ima nogometni klub! Dva puta je bankrotirao

U Rovanijemiju, službenom domu Djeda Božićnjaka, nogomet se igra s posebnim duhom. FC Santa Claus nije samo marketinški trik, već pravi klub s turbulentnom poviješću, globalnom slavom i motom koji savršeno opisuje blagdansko vrijeme: "Nemoj prestati vjerovati".

Od vilenjaka u snijegu do treće finske lige

Priča o klubu počinje 1992. godine spajanjem dva lokalna kluba, Rovaniemen Reipas i Rovaniemen Lappi. Prema klupskoj legendi, ideja je potekla od Djedovih vilenjaka koji su, odmarajući se od zamatanja darova, počeli udarati kožnu loptu po snijegu. Osnivači su, kažu, morali tražiti dopuštenje od samog Djeda Božićnjaka da koriste njegovo ime, a on je pristao te postao počasni trener momčadi koji svake sezone prisustvuje prvoj utakmici. Klub je namjerno odabrao englesku inačicu imena umjesto finske "Joulupukki" kako bi privukao međunarodnu pozornost. Nose crveno-bijele dresove, baš poput Djeda, a igrači su uglavnom lokalni studenti i radnici, od kojih mnogi pomažu u lokalnoj pošti koja zaprima pisma za Djeda Božićnjaka. Iako se danas natječu u šestom rangu finskog nogometa, zvanom Nelonen, FC Santa Claus je proveo čak 14 sezona u trećoj ligi (Kakkonen). Vrhunac su doživjeli 2010. godine, kada su bili na korak do ulaska u drugu ligu, no u ključnoj utakmici doigravanja zaustavio ih je HIFK iz Helsinkija.

Dva bankrota i zvjezdani trenuci

Ipak, božićna bajka nije uvijek bila idilična. Klub se kroz povijest borio s velikim financijskim problemima. Zbog duga od dvadeset tisuća eura, 2012. godine su proglasili prvi bankrot, nakon čega su se reformirali pod imenom FC Santa Claus Arctic Circle. Spas su tražili u sponzorstvima s divovima poput Pume i EA Sportsa, no problemi su se nastavili. Sezona 2016. bila je katastrofalna: ispali su iz treće lige sa samo osam bodova i primili su čak 102 gola, uključujući i poraz od 16-0 od AC Kajaanija, na koji su zbog ozljeda doputovali sa samo jedanaest igrača, od čega su dva golmana morala igrati u napadu. Unatoč teškim vremenima, klub je zahvaljujući svom imenu doživio trenutke o kojima ni puno veći klubovi ne mogu sanjati. Godine 1997. ugostili su engleski Crystal Palace. Iako su izgubili 5-0, na stadionu se okupilo čak pet tisuća gledatelja. Vrhunac globalne slave dosegnuli su partnerstvom s kineskom tvrtkom, koja ih je dva puta vodila na turneju gdje su odigrali revijalnu utakmicu s legendama Alessandrom Del Pierom i Michaelom Owenom. No, ni to nije bilo dovoljno i 2019. uslijedio je novi kolaps.

Novi početak i duh Božića

Nakon drugog gašenja, činilo se da je priči kraj. Međutim, 2021. godine, omladinski pogon kluba odlučio je ponovno pokrenuti seniorsku momčad pod vodstvom njemačkog trenera Ralfa Wunderlicha, vraćajući se korijenima i starom imenu. Danas je naglasak stavljen na zajednicu i zabavu, a ne na profesionalne ambicije. Bivši predsjednik kluba Juha Eteläinen jednom je prilikom objasnio filozofiju kluba. ​

- U jednom trenutku shvatili smo da postati velika, uspješna momčad nije najvažnija stvar za nas. Mi smo klub koji postoji radi zabave i kako bi mladi ljudi u ovom kraju imali gdje igrati i uživati u nogometu - rekao je.