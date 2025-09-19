Dobio je fair play nagradu za doping aferu igrača Dinama, sad i nagradu za životno djelo

Dugogodišnji voditelj Hajdukove medicinske službe dr. Fabjan Čukelj dobio je najveću nagradu splitskog sporta – nagradu Fabjan Kaliterna – koja je pandan nagradi za životno djelo. Hajdukova medicinska služba službeno postoji već 90 godina, dr. Čukelj je službeno bio dio nje dvadesetak godina, ali kroz cijelu je karijeru bio na raspolaganju mlađim kolegama koji su ga naslijedili u ambulanti na Poljudu.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata





- Izuzetno sam ponosan i velika mi je čast primiti ovu nagradu koja nosi ime jednoga od osnivača Hajduka i oca splitskog sporta Fabjana Kaliterne. Ovo nije samo moja nagrada, ovo je nagrada za 90. obljetnicu medicinske službe Hajduka koja je osnovana 1935. godine i spomen na sve koji su u njoj radili u 90 godina njenog postojanja. Mislim na sve moje drage suradnike i nadam se da će nove generacije nastaviti na isti način kao što sam ja prije 37 godina nastavio ono što su radili moji prethodnici i učitelji dr. Gršković, dr. Galetović i dr. Barbir, pa i moj otac, na koncu i dragi suradnici Danko Rožić i Domeniko Sisgoreo.

- Ovo je i njihova nagrada, kao i nagrada mojoj obitelji koja trpi sve moje izostanke. Nastojat ću i dalje pomagati i Hajduku, i splitskom, i dalmatinskom i hrvatskom sportu, to je ponos i čast, i zato još jednom od svega vam srca hvala na nagradi – kazao je dr Čukelj i dodao kako bez zdravstvenih djelatnika ni vrhunski sport ne bi bilježio vrhunske rezultate.

Split: Nogometaši HNK Hajduk otputovali u Austriju na drugi dio priprema | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

I sam je bio nadareni junior Hajduka tamo početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća.

- Bio sam dobar, ali nisam bio toliko dobar da bih zaigrao za seniore. U to su vrijeme odluke donosili Ante Biće Mladinić i Pero Nadoveza koji su mi rekli: "Dobar si, ali ne toliko da zaigraš za Hajduk" pa sam se posvetio studiju na medicinskom fakultetu, i opet sam došao do prve momčadi Hajduka.

"Debitirao" je u Prištini.

- Kad se sjetim tog mog debija na klupi Hajduka u Prištini, pokojni Domeniko Sisgoreo i ja s gotovo praznom liječničkom torbom i svega ovoga što je mojim kolegama na raspolaganju danas, to je nebo i zemlja, velika je razlika. Zahtjevno je danas biti u vrhunskom sportu, bez vrhunske pripreme i prevencije ozljeda ni vrhunski rezultati nisu mogući. Igra se svako treći dan i to je fiziološki jako teško, ali i medicina ide naprijed, pratimo sve što je novo i dobro.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Prisjetio se dr. Čukelj jedne od najpoznatijih anegdota kada su on i Sisgoreo pohitali u pomoć jednom igraču Hajduka u Tuzli...

- Bila je teška utakmica sa Slobodom, puno prekršaja i u drugom poluvremenu nam je ponestalo čudotvornog spreja kojim se na brzinu ohladi mjesto udarca. Dotrčali smo do igrača na podu, gledam kako ću mu pomoći, Sisgo mu skida čarapu, diže sprej za koji sam znao da je prazan... i u jednom trenutku proizveo je ustima zvuk "pššššššš...." kao da sprej radi, protrljao mu malo nogu, digao mu čarapu i igrač je potrčao kao da mu nije ništa ni bilo, ha, ha, ha...

Malo je poznato da je dr. Čukelj dobio nagradu za fair play nakon doping afere 1998. godine. Igrao se najveći derbi hrvatskog sporta na Poljudu, Hajduk je ugostio Dinamo i nakon debija su na vrata svlačionica zakucali ljudi iz anti – doping kontrole. Dinamova liječnička služba nije dala Viduki i Butini da daju uzorak, HNS nikad nije reagirao istragom i kaznama, cijeli slučaj pometen je po starom dobrom hrvatskom običaju pod tepih....

- Kad dođe doping kontrola morate poslati igrače, nije tu za nas bilo dileme hoćemo li ili nećemo. Dinamo svoje igrače nije poslao, to je na njima, njihova star... - kazao nam je pomirljivo Čukelj, a na pitanje što očekuje od derbija u subotu, spremno odgovara:

- Pobjedu, a što ću drugo očekivati....