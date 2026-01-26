Dobre vijesti za Zlatka Dalića: Juranović opet u pravoj formi, 'Nijemac' trpa u kontinuitetu!

Zlatko Dalić prilično se zabrinuo početkom nove kalendarske godine, već početkom siječnja ozbiljne su ozljede doživjeli Joško Gvardiol i Josip Stanišić. Dva standardna braniča hrvatske nogometne reprezentacije doživjeli su ozljede na dvobojima Manchester Cityja i Bayerna, obojicu jedno vrijeme nećemo gledati na terenu.

Pokretanje videa... 01:22 Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' | Video: 24sata/pixsell

No, dok Stanišić neće biti upitan za nastup na Svjetskom prvenstvu, situacija s Gvardiolom je puno neizvjesnija. I najskuplji hrvatski nogometaš današnjice započeo je utrku s vremenom. Hrvatskog izbornika uznemirile su ozljede naših ponajboljih igrača, ali kraj siječnja je Daliću donio i nekolicinu dobrih vijesti. Konačno...

Velik broj hrvatskih reprezentativaca, igrača koji nisu imali željene minute u prvom dijelu sezone, konačno je počeo igrati. I skupljati dragocjene minute. Martin Baturina potpuno se preporodio u Comu, 22-godišnji veznjak je u posljednje četiri prvenstvene utakmice potpisao po tri gola i asistencije. I postao neizostavni član početne momčadi.

Foto: Heiko Becker/REUTERS

U pravi ritam vratio se i Josip Juranović koji je u posljednje dvije utakmice Union Berlina bio najbolji pojedinac svoje momčadi. Iskusni branič dugo je pauzirao zbog ozljede, ali sad je konačno u pravom ritmu, već je dohvatio pravu formu. I vrlo brzo će se, već u ožujku, vratiti na reprezentativni popis Zlatka Dalića. I s obzirom na ozljede naših bekova, već protiv Brazila i Kolumbije biti u prvom planu.

Ipak, nisu samo predstave Baturine i Juranovića donijele optimizam u stožer "vatrenih", Dalić i društvo imaju još razloga za zadovoljstvo. Luka Sučić je u nedjelju odigrao 81 minutu u pobjedi Real Sociedada nad Celtom (3-1), naš veznjak je od veljače 2025. samo jednom imao veću minutažu (protiv Reala u posljednjem kolu prošle sezone) u prvenstvenom dvoboju La Lige.

Ozbiljne minute ima i Duje Ćaleta-Car koji je nastupio u četiri uzastopne utakmice Real Sociedada, ali će sad na prisilnu pauzu. Ćaleta-Car je pocrvenio protiv Celte, pa će sad odmarati. U punom pogonu je opet i Igor Matanović koji je odradio fenomenalan siječanj. I tu za svoj Freiburg u pet utakmica (četiri prvenstvene i jednu europsku) zabio četiri gola.

Statistika hrvatskih nogometaša

Foto: Sofascore za 24sata