Dogovoren 'rat spolova!' Prva tenisačica svijeta igrat će protiv bivšeg finalista Wimbledona

Najbolja tenisačica svijeta, Bjeloruskinja Arina Sabaljenka (27), uzburkala je sportsku javnost objavom na Instagramu kojom je najavila pravi teniski spektakl, ekshibicijski meč protiv kontroverznog australskog tenisača Nicka Kyrgiosa (30), koji će se održati 28. prosinca u Coca-Cola Areni u Dubaiju.

Najava ovog meča oživjela je sjećanja na povijesne "Bitke spolova" koje su obilježile tenisku povijest. Najpoznatiji takav dvoboj odigrao se 1973. godine, kada je Billie Jean King pobijedila Bobbyja Riggsa u meču koji je postao simbol borbe za ravnopravnost.

Međutim, manje je poznato da je iste godine Riggs, tada 55-godišnjak, lakoćom svladao najbolju tenisačicu svijeta Margaret Court u meču prozvanom "Masakr na Majčin dan". Posljednji veliki sraz spolova dogodio se 1992. godine, kada je Jimmy Connors, uz prilagođena pravila, pobijedio Martinu Navratilovu.

Sabalenka u ovaj obračun ulazi na vrhuncu moći. Bjeloruskinja, poznata po nadimku "tigar" zbog svoje agresivne igre i tetovaže na ruci, proživljava sezonu iz snova. Nakon osvajanja US Opena i osiguranog statusa svjetskog broja jedan na kraju 2025. godine, trenutno se natječe na WTA Finalsu u Rijadu, gdje lovi jednu od rijetkih prestižnih titula koje joj nedostaju u bogatoj karijeri. Događaj u Dubaiju, koji smatra svojim drugim domom, za nju je prilika da predstavlja ženski tenis u ovom jedinstvenom dvoboju.

Objava je, očekivano, izazvala lavinu reakcija i pokrenula rasprave među teniskim fanovima. Dok jedni vjeruju da Kyrgiosova nepredvidivost i snaga servisa predstavljaju prevelik izazov, mnogi su uvjereni u pobjedu bjeloruske tenisačice, ističući njezinu nevjerojatnu formu i mentalnu snagu.