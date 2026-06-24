Doku je ponovno s Belgijom

Belgijski reprezentativac Jeremy Doku ponovno se pridružio kampu svoje reprezentacije na Svjetskom prvenstvu nakon što je otputovao u Englesku na rođenje svog prvog djeteta.

Doku se vratio u utorak u belgijsku bazu u Seattleu nakon što je propustio utakmicu protiv Irana koja je završila neriješeno 0-0, kako bi bio prisutan na rođenju svog sina Praisea.

Kraljevski belgijski nogometni savez priopćio je da je Doku otputovao u London uz odobrenje službenih osoba i da ga je pratio liječnik prije nego što se vratio pripremama za sljedeću utakmicu Belgije u skupini G protiv Novog Zelanda.

Foto: Agustin Marcarian

Doku je sudjelovao u otvaranju utakmice Belgije protiv Egipta (1-1), ali je propustio remi bez golova s ​​Iranom.

Njegova odluka da nakratko napusti reprezentaciju izazvala je kritike francuske televizijske voditeljice France Pierron, koja je dovela u pitanje važnost očeve prisutnosti tijekom poroda. Njezine su izjave izazvale burne reakcije, zbog čega se francuski sportski list L'Equipe ispričao i privremeno je uklonio iz programa do kraja tekuće sezone.

Prije odlaska iz kampa, Doku je rekao da nijedan roditelj ne bi želio propustiti rođenje svog prvog djeteta.