Dominik Livaković ipak ostaje u Barceloni? Katalonci se raspisali o velikom preokretu 'vatrenog'

Hrvatski reprezentativac i golman Dominik Livaković (31) službeno je postao novi igrač Barcelone, a iako je bilo riječi kako bi mogao napustiti katalonski klub i otići na posudbu, od toga ipak neće biti ništa. Kako navodi ugledni Mundo Deportivo, Livaković bi ipak trebao ljeto provesti u Barceloni i boriti se za svoje mjesto.

Glavni golman Barcelone je španjolski reprezentativac Juan Garcia, a tu je još i Wojciech Szczesny. Livaković je s Barcelonom potpisao do ljeta 2030. godine, ali kako sada stvari stoje prvu sezonu provest će kao igrač katalonskog kluba iako se ranije spominjao odlazak na jednogodišnju posudbu.

SP 2026 Alexandria: Tening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mundo Deportivo na svojoj je naslovnici naveo kako će 'vatreni' odmah postati dio momčadi Hansija Flicka gdje će pokušati izboriti nastup u prvih 11. Livaković je snimljen na tribinama u društvu Frenkija De Jonga, Gavija i Marca Casada na tribinama tijekom utakmice protiv Atletica gdje je Barcelona pobijedila 2-0, a prisustovao je i treningu. Livaković je tek peti Hrvat u katalonskom velikanu, a dolazak 'vatrenog' turskom Fenerbahčeu su platiti četiri milijuna eura uz dodatne bonuse.