Livaković je s Barcelonom potpisao do ljeta 2030. godine, ali kako sada stvari stoje prvu sezonu provest će kao igrač katalonskog kluba iako se ranije spominjao odlazak na jednogodišnju posudbu.
Dominik Livaković ipak ostaje u Barceloni? Katalonci se raspisali o velikom preokretu 'vatrenog'
Hrvatski reprezentativac i golman Dominik Livaković (31) službeno je postao novi igrač Barcelone, a iako je bilo riječi kako bi mogao napustiti katalonski klub i otići na posudbu, od toga ipak neće biti ništa. Kako navodi ugledni Mundo Deportivo, Livaković bi ipak trebao ljeto provesti u Barceloni i boriti se za svoje mjesto.
Glavni golman Barcelone je španjolski reprezentativac Juan Garcia, a tu je još i Wojciech Szczesny. Livaković je s Barcelonom potpisao do ljeta 2030. godine, ali kako sada stvari stoje prvu sezonu provest će kao igrač katalonskog kluba iako se ranije spominjao odlazak na jednogodišnju posudbu.
Mundo Deportivo na svojoj je naslovnici naveo kako će 'vatreni' odmah postati dio momčadi Hansija Flicka gdje će pokušati izboriti nastup u prvih 11. Livaković je snimljen na tribinama u društvu Frenkija De Jonga, Gavija i Marca Casada na tribinama tijekom utakmice protiv Atletica gdje je Barcelona pobijedila 2-0, a prisustovao je i treningu. Livaković je tek peti Hrvat u katalonskom velikanu, a dolazak 'vatrenog' turskom Fenerbahčeu su platiti četiri milijuna eura uz dodatne bonuse.
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