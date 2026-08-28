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NIŠTA OD POSUDBE?

Dominik Livaković ipak ostaje u Barceloni? Katalonci se raspisali o velikom preokretu 'vatrenog'

Piše Issa Kralj,
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Dominik Livaković ipak ostaje u Barceloni? Katalonci se raspisali o velikom preokretu 'vatrenog'
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Foto: FC Barcelona
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Livaković je s Barcelonom potpisao do ljeta 2030. godine, ali kako sada stvari stoje prvu sezonu provest će kao igrač katalonskog kluba iako se ranije spominjao odlazak na jednogodišnju posudbu.

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Hrvatski reprezentativac i golman Dominik Livaković (31) službeno je postao novi igrač Barcelone, a iako je bilo riječi kako bi mogao napustiti katalonski klub i otići na posudbu, od toga ipak neće biti ništa. Kako navodi ugledni Mundo Deportivo, Livaković bi ipak trebao ljeto provesti u Barceloni i boriti se za svoje mjesto. 

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Glavni golman Barcelone je španjolski reprezentativac Juan Garcia, a tu je još i Wojciech Szczesny. Livaković je s Barcelonom potpisao do ljeta 2030. godine, ali kako sada stvari stoje prvu sezonu provest će kao igrač katalonskog kluba iako se ranije spominjao odlazak na jednogodišnju posudbu.

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Mundo Deportivo na svojoj je naslovnici naveo kako će 'vatreni' odmah postati dio momčadi Hansija Flicka gdje će pokušati izboriti nastup u prvih 11. Livaković je snimljen na tribinama u društvu Frenkija De Jonga, Gavija i Marca Casada na tribinama tijekom utakmice protiv Atletica gdje je Barcelona pobijedila 2-0, a prisustovao je i treningu. Livaković je tek peti Hrvat u katalonskom velikanu, a dolazak 'vatrenog' turskom Fenerbahčeu su platiti četiri milijuna eura uz dodatne bonuse.

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