NEMILOSRDNI THUNDER

Lakersi su ispali iz doigravanja! Je li to kraj za LeBrona Jamesa?

Piše Bruno Lukas,
OKC Thunder pomeo Lakerse, LeBron u dilemi oko karijere! Shai briljira s 35 poena, dok je Cleveland šokirao Detroit nevjerojatnom serijom 24-0. Finale Zapada sve bliže za Thundere

Oklahoma City Thunder serijom 4-0 eliminirali su Los Angeles Lakerse i bez većih problema prošli u finale doigravanja Zapadne konferencije NBA lige. U četvrtoj utakmici Thunder je slavio 115-110, a predvodio ih je Shai Gilgeous-Alexander s 35 poena i osam asistencija. Ajay Mitchell dodao je 26 poena uz četiri ukradene lopte.

LeBron James završio je s 24 poena i 12 skokova, no svi napori Lakersa ostali su bez nagrade. Thunder je dominirao kroz cijelu seriju i ni u jednom trenutku nisu ozbiljno bili ugroženi.

Hoće li ovo biti kraj doigravanja za LeBrona Jamesa i nastavlja li legendarni košarkaš karijeru, ostaje otvoreno pitanje. OKC u finalu Zapadne konferencije čeka pobjednika serije MinnesotaSan Antonio.

Cleveland Cavaliers je na poluvremenu zaostajao 56-52 protiv Detroita, ali Donovan Mitchell je preuzeo kontrolu. Cavaliersi su pokrenuli nevjerojatnu seriju 24-0 koja je preokrenula utakmicu i pobijedili 112-103 u polufinalu Istoka, a Mitchell je u drugom poluvremenu izjednačio rekord Erica 'Sleepyja' Floyda iz 1987. godine s 39 poena. Rekord je mogao i srušiti, ali je promašio drugo slobodno bacanje 27 sekundi prije kraja.

James Harden dodao je 40. double-double u doigravanju s 24 poena i 11 asistencija, a Cleveland je najveću prednost dostigao u četvrtoj četvrtini, čak 21 poen. Za Detroit je LeVert postavio sezonski rekord s 24 poena, dok je Cunningham prvi put ostao ispod 20 poena u 11 doigravanja. Peta utakmica igra se u srijedu u Detroitu.

Giuliana Vigile, 23-godišnja pomoćna sutkinja, osvaja talijanske niže lige! Njezina kombinacija profesionalnosti i online prisutnosti puni stadione i ruši stereotipe
Veliki pad Hrvatske na Uefinoj ljestvici, evo što to znači za Dinamo i put u Ligu prvaka
LOŠE VIJESTI

Veliki pad Hrvatske na Uefinoj ljestvici, evo što to znači za Dinamo i put u Ligu prvaka

HNL je 23. liga Europe po koeficijentu, a to je najniža pozicija na kojoj se nalazi liga nalazi još od sezone 2009./10. kada smo biti tek 27.
VIDEO Millwall - Hull 0-2: Jakir je izborio finale doigravanja!
NA KORAK DO PREMIERSHIPA

VIDEO Millwall - Hull 0-2: Jakir je izborio finale doigravanja!

MILLWALL - HULL 0-2 Sergej Jakirović izborio je finale doigravanja golovima Belloumija i Gelhardta

