Lakersi su ispali iz doigravanja! Je li to kraj za LeBrona Jamesa?

Oklahoma City Thunder serijom 4-0 eliminirali su Los Angeles Lakerse i bez većih problema prošli u finale doigravanja Zapadne konferencije NBA lige. U četvrtoj utakmici Thunder je slavio 115-110, a predvodio ih je Shai Gilgeous-Alexander s 35 poena i osam asistencija. Ajay Mitchell dodao je 26 poena uz četiri ukradene lopte.

LeBron James završio je s 24 poena i 12 skokova, no svi napori Lakersa ostali su bez nagrade. Thunder je dominirao kroz cijelu seriju i ni u jednom trenutku nisu ozbiljno bili ugroženi.

Hoće li ovo biti kraj doigravanja za LeBrona Jamesa i nastavlja li legendarni košarkaš karijeru, ostaje otvoreno pitanje. OKC u finalu Zapadne konferencije čeka pobjednika serije Minnesota - San Antonio.

Foto: Ken Blaze/REUTERS

Cleveland Cavaliers je na poluvremenu zaostajao 56-52 protiv Detroita, ali Donovan Mitchell je preuzeo kontrolu. Cavaliersi su pokrenuli nevjerojatnu seriju 24-0 koja je preokrenula utakmicu i pobijedili 112-103 u polufinalu Istoka, a Mitchell je u drugom poluvremenu izjednačio rekord Erica 'Sleepyja' Floyda iz 1987. godine s 39 poena. Rekord je mogao i srušiti, ali je promašio drugo slobodno bacanje 27 sekundi prije kraja.

Najbolje trenutke dvoboja pogledajte OVDJE.

James Harden dodao je 40. double-double u doigravanju s 24 poena i 11 asistencija, a Cleveland je najveću prednost dostigao u četvrtoj četvrtini, čak 21 poen. Za Detroit je LeVert postavio sezonski rekord s 24 poena, dok je Cunningham prvi put ostao ispod 20 poena u 11 doigravanja. Peta utakmica igra se u srijedu u Detroitu.