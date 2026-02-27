Dončićev susret za pamćenje uzaludan, O'Neale u zadnjoj sekundi srušio Lakerse tricom

Kakva noć u NBA ligi. Deset utakmica odigranih u četvrtak ponudilo je sve što košarkaški fanovi vole: povijesne rekorde, nevjerojatne preokrete, utakmice karijere i pobjedničke koševe sa zvukom sirene. Kevin Durant ušao je u elitni klub strijelaca, srušena su dva velika rekorda u tricama, a San Antonio Spursi nastavili su svoj nevjerojatan pobjednički niz. Ipak, priča večeri dogodila se u Phoenixu, gdje je odlučivala jedna lopta.

Drama u Phoenixu, O'Neale presudio Lakersima

U najuzbudljivijoj utakmici večeri, Phoenix Sunsi svladali su Los Angeles Lakerse 113-110, a junak je bio Royce O'Neale. Nakon što su Sunsi ispustili 12 koševa prednosti u posljednjih šest minuta, a LeBron James položio za izjednačenje na 110-110 dvadeset i dvije sekunde prije kraja, sve je bilo spremno za dramu. Grayson Allen je u zadnjem napadu Sunsa prodorom navukao obranu, pronašao slobodnog Collina Gillespieja u kutu, koji je brzo proslijedio loptu do samog O'Nealea, a on je pogodio tricu za pobjedu 0,9 sekundi prije kraja. Austin Reaves je promašio otvorenu tricu za produžetak sa zvukom sirene.

Foto: Mark J. Rebilas

Tako je u vjetar otišla jedna od najboljih partija sezone Luke Dončića, koji je za Lakerse ubacio 41 koš uz osam skokova i osam asistencija. Slovenac je briljirao u završnici i sam vratio svoju momčad u igru, ali nije imao dovoljnu podršku suigrača. Kod pobjednika, koji su igrali bez Devina Bookera i Dillona Brooksa, najbolji je bio Grayson Allen s 28 koševa (šest trica), dok je Gillespie dodao 21 koš. Sunsi su ukupno pogodili čak 22 trice iz 50 pokušaja.

Večer za pamćenje: Rekordi i ulazak u povijest

Osim drame u Arizoni, večer su obilježili i individualni dosezi za pamćenje. Bek Philadelphije Tyrese Maxey postao je novi klupski rekorder po broju pogođenih trica u povijesti, prestigavši legendarnog Allena Iversona. Maxey je u pobjedi protiv Miami Heata 124-117 zabio 28 koševa i podijelio 11 asistencija, a podršku je imao u Joelu Embiidu s 26 koševa i 11 skokova.

Foto: Bill Streicher

Sjajnu večer imao je i rookie Charlotte Hornetsa, Kon Knueppel. U uvjerljivoj pobjedi protiv Indiana Pacersa 133-109, Knueppel je zabio 28 koševa uz osam pogođenih trica, čime je srušio rekord Keegana Murrayja za najviše pogođenih trica jednog novaka u sezoni. Knueppel je sada na brojci od 207 trica i na putu je da do kraja sezone prebaci i granicu od 250, što je zaista nevjerojatno postignuće.

U povijesne knjige upisao se i Kevin Durant. U pobjedi Houstona nad Orlandom 113-108, Durant je odigrao svoju najbolju utakmicu sezone s 40 koševa i postao tek šesti igrač u povijesti NBA lige s 32.000 postignutih koševa u karijeri, pridruživši se LeBronu Jamesu, Kareemu Abdul-Jabbaru, Karlu Maloneu, Kobeu Bryantu i Michaelu Jordanu. Njegovi Rocketsi su do pobjede stigli nakon što su nadoknadili zaostatak od 19 koševa.

Spursi nezaustavljivi, Bey i Marshall briljirali

San Antonio Spursi nastavili su svoj pobjednički marš. Uvjerljivom pobjedom nad Brooklyn Netsima 126-110 stigli su do jedanaeste pobjede zaredom i završili veljaču bez ijednog poraza. Bila je to još jedna sjajna timska predstava u kojoj je čak sedam igrača imalo dvoznamenkasti broj koševa, a predvodio ih je Julian Champagnie s 26 poena.

Foto: Brad Penner

Od ostalih individualnih učinaka valja izdvojiti eksploziju Saddiqa Beya, koji je s 42 koša (šut iz igre 14/20) vodio Pelicanse do pobjede nad Jazzom 129-118, dok je Naji Marshall za poražene Maverickse u dvoboju s Kingsima (121-130) odigrao utakmicu karijere s 36 koševa i deset skokova. Corey Kispert je pak u pobjedi Hawksa nad svojim bivšim klubom Wizardsima 126-96 ubacio rekord karijere, 33 koša. U tvrdoj i neefikasnoj utakmici, Minnesota Timberwolvesi su zahvaljujući Anthonyju Edwardsu (31 koš) svladali LA Clipperse 94-88.