Obavijesti

Sport

Komentari 1
NBA NOĆ

Dončićev susret za pamćenje uzaludan, O'Neale u zadnjoj sekundi srušio Lakerse tricom

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 6 min
Dončićev susret za pamćenje uzaludan, O'Neale u zadnjoj sekundi srušio Lakerse tricom
20
Foto: Mark J. Rebilas

U najuzbudljivijoj utakmici večeri, Phoenix Sunsi svladali su Los Angeles Lakerse 113-110, a junak je bio Royce O'Neale

Admiral

Kakva noć u NBA ligi. Deset utakmica odigranih u četvrtak ponudilo je sve što košarkaški fanovi vole: povijesne rekorde, nevjerojatne preokrete, utakmice karijere i pobjedničke koševe sa zvukom sirene. Kevin Durant ušao je u elitni klub strijelaca, srušena su dva velika rekorda u tricama, a San Antonio Spursi nastavili su svoj nevjerojatan pobjednički niz. Ipak, priča večeri dogodila se u Phoenixu, gdje je odlučivala jedna lopta.

50
Foto: Instagram

Drama u Phoenixu, O'Neale presudio Lakersima

U najuzbudljivijoj utakmici večeri, Phoenix Sunsi svladali su Los Angeles Lakerse 113-110, a junak je bio Royce O'Neale. Nakon što su Sunsi ispustili 12 koševa prednosti u posljednjih šest minuta, a LeBron James položio za izjednačenje na 110-110 dvadeset i dvije sekunde prije kraja, sve je bilo spremno za dramu. Grayson Allen je u zadnjem napadu Sunsa prodorom navukao obranu, pronašao slobodnog Collina Gillespieja u kutu, koji je brzo proslijedio loptu do samog O'Nealea, a on je pogodio tricu za pobjedu 0,9 sekundi prije kraja. Austin Reaves je promašio otvorenu tricu za produžetak sa zvukom sirene.

NBA: Los Angeles Lakers at Phoenix Suns
Foto: Mark J. Rebilas

Tako je u vjetar otišla jedna od najboljih partija sezone Luke Dončića, koji je za Lakerse ubacio 41 koš uz osam skokova i osam asistencija. Slovenac je briljirao u završnici i sam vratio svoju momčad u igru, ali nije imao dovoljnu podršku suigrača. Kod pobjednika, koji su igrali bez Devina Bookera i Dillona Brooksa, najbolji je bio Grayson Allen s 28 koševa (šest trica), dok je Gillespie dodao 21 koš. Sunsi su ukupno pogodili čak 22 trice iz 50 pokušaja.

REVOLUCIJA U KOŠARCI? NBA momčad koristila AI prilikom biranja na draftu
NBA momčad koristila AI prilikom biranja na draftu

Večer za pamćenje: Rekordi i ulazak u povijest

Osim drame u Arizoni, večer su obilježili i individualni dosezi za pamćenje. Bek Philadelphije Tyrese Maxey postao je novi klupski rekorder po broju pogođenih trica u povijesti, prestigavši legendarnog Allena Iversona. Maxey je u pobjedi protiv Miami Heata 124-117 zabio 28 koševa i podijelio 11 asistencija, a podršku je imao u Joelu Embiidu s 26 koševa i 11 skokova.

NBA: Miami Heat at Philadelphia 76ers
Foto: Bill Streicher

Sjajnu večer imao je i rookie Charlotte Hornetsa, Kon Knueppel. U uvjerljivoj pobjedi protiv Indiana Pacersa 133-109, Knueppel je zabio 28 koševa uz osam pogođenih trica, čime je srušio rekord Keegana Murrayja za najviše pogođenih trica jednog novaka u sezoni. Knueppel je sada na brojci od 207 trica i na putu je da do kraja sezone prebaci i granicu od 250, što je zaista nevjerojatno postignuće.

U povijesne knjige upisao se i Kevin Durant. U pobjedi Houstona nad Orlandom 113-108, Durant je odigrao svoju najbolju utakmicu sezone s 40 koševa i postao tek šesti igrač u povijesti NBA lige s 32.000 postignutih koševa u karijeri, pridruživši se LeBronu Jamesu, Kareemu Abdul-Jabbaru, Karlu Maloneu, Kobeu Bryantu i Michaelu Jordanu. Njegovi Rocketsi su do pobjede stigli nakon što su nadoknadili zaostatak od 19 koševa.

NBA NOĆ Denver bolji od Bostona, Jokić imao double-double učinak. Detroit slavio protiv Oklahome
Denver bolji od Bostona, Jokić imao double-double učinak. Detroit slavio protiv Oklahome

Spursi nezaustavljivi, Bey i Marshall briljirali

San Antonio Spursi nastavili su svoj pobjednički marš. Uvjerljivom pobjedom nad Brooklyn Netsima 126-110 stigli su do jedanaeste pobjede zaredom i završili veljaču bez ijednog poraza. Bila je to još jedna sjajna timska predstava u kojoj je čak sedam igrača imalo dvoznamenkasti broj koševa, a predvodio ih je Julian Champagnie s 26 poena.

NBA: San Antonio Spurs at Brooklyn Nets
Foto: Brad Penner

Od ostalih individualnih učinaka valja izdvojiti eksploziju Saddiqa Beya, koji je s 42 koša (šut iz igre 14/20) vodio Pelicanse do pobjede nad Jazzom 129-118, dok je Naji Marshall za poražene Maverickse u dvoboju s Kingsima (121-130) odigrao utakmicu karijere s 36 koševa i deset skokova. Corey Kispert je pak u pobjedi Hawksa nad svojim bivšim klubom Wizardsima 126-96 ubacio rekord karijere, 33 koša. U tvrdoj i neefikasnoj utakmici, Minnesota Timberwolvesi su zahvaljujući Anthonyju Edwardsu (31 koš) svladali LA Clipperse 94-88.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide
RONALDO, PAZI

FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide

Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026