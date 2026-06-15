Donna otkrila nepoznati detalj na putu do naslova karijere: 'Vratili su me iz mrtvih...'

Osmijeh od uha do uha, osmijeh sreće i radosti, počasni krug s pobjedničkim peharom. Dugo, predugo Donnu Vekić (29) nismo vidjeli u takvim trenucima sportskog zadovoljstva. Više od tri godine prošlo je od njenog posljednjeg WTA naslova, u Monterreyu 2023., ali ovaj u Queen's Clubu nadmašio je sve dosadašnje. Osječanka je prvi put osvojila naslov s razine WTA 500, do kojeg je stigla, simptomatično, kao sretna gubitnica. Takav je scenarij WTA svijet čekao tri godine.

Samo da se polufinalistica Roland Garrosa, Marta Kostjuk, pojavila na terenima Kraljičina kluba, koji je tek prošle godine prvi put ugostio i tenisačice, Vekić bi se već davno pripremala za ovotjedni turnir u Berlinu. Poraz od Blinkove u kvalifikacijama ispao je najbolje što joj se dogodilo, zaključno s pobjedom nad domaćom miljenicom Emmom Raducanu u finalnom dvoboju, s kojim je opet pokucala na vrata Top 30 (33). Prije samo tri mjeseca proljeće je dočekala kao 117. na WTA listi. No travnati tereni uvijek izvlače najbolje iz Donnina tenisa, ovaj put i uz svježu pomoć "džokera zovi", trenera koji ju je uveo u WTA svijet, Britanca Davida Felgatea.

Foto: Andrew Couldridge

- Surađivali smo od moje 12. godine, on me odgojio kao igračicu i prvi put vodio na Wimbledonu. Bez njega ne bih ni znala što je trava - rekla je ponosna Donna, koja se oporavila i od poraza u kvalifikacijama, ali i od bolesti, koja ju je skoro udaljila od nastupa.

- Antibiotici su me vratili iz mrtvih nakon poraza u kvalifikacijama i postali moj najbolji prijatelj ovog tjedna.