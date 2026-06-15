Obavijesti

Sport

Komentari 0
OPORAVILA SE OD PORAZA I BOLESTI

Donna otkrila nepoznati detalj na putu do naslova karijere: 'Vratili su me iz mrtvih...'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Donna otkrila nepoznati detalj na putu do naslova karijere: 'Vratili su me iz mrtvih...'
2
Foto: Andrew Couldridge

Samo da se polufinalistica Roland Garrosa, Marta Kostjuk, pojavila na terenima Kraljičina kluba, koji je tek prošle godine prvi put ugostio i tenisačice, Vekić bi se već davno pripremala za ovotjedni turnir u Berlinu

Admiral

Osmijeh od uha do uha, osmijeh sreće i radosti, počasni krug s pobjedničkim peharom. Dugo, predugo Donnu Vekić (29) nismo vidjeli u takvim trenucima sportskog zadovoljstva. Više od tri godine prošlo je od njenog posljednjeg WTA naslova, u Monterreyu 2023., ali ovaj u Queen's Clubu nadmašio je sve dosadašnje. Osječanka je prvi put osvojila naslov s razine WTA 500, do kojeg je stigla, simptomatično, kao sretna gubitnica. Takav je scenarij WTA svijet čekao tri godine.

TAKO SE TO RADI Donna u džep stavila bodove i jako lijepu svotu! Evo koliko je zaradila osvajanjem Queensa
Donna u džep stavila bodove i jako lijepu svotu! Evo koliko je zaradila osvajanjem Queensa
U SJAJNOJ FORMI VIDEO Emotivna Donna Vekić nakon pobjede: Vidimo se za dva tjedna na Wimbledonu
VIDEO Emotivna Donna Vekić nakon pobjede: Vidimo se za dva tjedna na Wimbledonu

Samo da se polufinalistica Roland Garrosa, Marta Kostjuk, pojavila na terenima Kraljičina kluba, koji je tek prošle godine prvi put ugostio i tenisačice, Vekić bi se već davno pripremala za ovotjedni turnir u Berlinu. Poraz od Blinkove u kvalifikacijama ispao je najbolje što joj se dogodilo, zaključno s pobjedom nad domaćom miljenicom Emmom Raducanu u finalnom dvoboju, s kojim je opet pokucala na vrata Top 30 (33). Prije samo tri mjeseca proljeće je dočekala kao 117. na WTA listi. No travnati tereni uvijek izvlače najbolje iz Donnina tenisa, ovaj put i uz svježu pomoć "džokera zovi", trenera koji ju je uveo u WTA svijet, Britanca Davida Felgatea.

Queen's Club Championships
Foto: Andrew Couldridge

- Surađivali smo od moje 12. godine, on me odgojio kao igračicu i prvi put vodio na Wimbledonu. Bez njega ne bih ni znala što je trava - rekla je ponosna Donna, koja se oporavila i od poraza u kvalifikacijama, ali i od bolesti, koja ju je skoro udaljila od nastupa.

- Antibiotici su me vratili iz mrtvih nakon poraza u kvalifikacijama i postali moj najbolji prijatelj ovog tjedna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Sin Darija Zahore je potpisao za Slaven Belupo, Jurić opet blizu Italije
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sin Darija Zahore je potpisao za Slaven Belupo, Jurić opet blizu Italije

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...
POSLOVNO CARSTVO

FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...

Donna Vekić primjer je moderne sportašice koja uspješno gradi karijeru i izvan sportskih arena. Osim poslovnih pothvata hrvatska tenisačica ulaže u zajednicu te se bavi humanitarnim radom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026