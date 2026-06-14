VIDEO Emotivna Donna Vekić nakon pobjede: Vidimo se za dva tjedna na Wimbledonu

Nevjerojatna Donna Vekić osvojila je WTA 500 turnir u Queensu. Hrvatska tenisačica u finalu je savladala britansku predstavnicu Emmu Raducanu 6-0 i 7-6. Donni je to bilo 15. finale karijere na WTA Touru te njezin peti naslov, a ovom pobjedom skočila je sa 76. na 32. mjesto ATP ljestvice.

Vekić je u turnir ušla kao lucky loserica jer je izgubila meč u drugom kolu kvalifikacija od Anne Blinkove, ali kako je Kostjuk otkazala, Donna je došla na turnir. Osvajačica srebrne olimpijske medalje iz Pariza 2024., vrlo je emotivno proživjela osvajanje turnira u Queensu. Video govora možete pogledati OVDJE.

Foto: Andrew Couldridge

Na početku govora najprije je čestitala protivnici.

- Emma, čestitam ti na sjajnom tjednu. Ti si nevjerojatna tenisačica. Želim ti sve najbolje u ostatku travnatog dijela sezona - započela je Vekić pa se osvrnula na činjenicu da se ženski turnir u kultnom Queen’s Clubu nije održavao sve do prošle godine.

- Tijekom odrastanja i igranja na Touru, uvijek sam bila ljubomorna na tenisače jer su imali priliku igrati na ovom terenu, u ovom fantastičnom klubu. Jako sam zahvalna što od prošle godine i mi kao djevojke imamo priliku nastupati ovdje. Hvala svima koji su to omogućili, uživamo ovdje.

Nije propustila priliku ni da se zahvali treneru.

- Moram zahvaliti svom treneru Davidu. Radili smo skupa otkad sam imala 12 godina. Ti si me odgojio. Bez tebe, ne bih ni znala što je trava. Sad sam te pozvala prije dva tjedna da mi pomogneš na travi, brzo si pristao, Hvala ti puno. Bez tebe ne bih sad stajala ovdje s peharom u rukama. Vidimo se za dva tjedna na Wimbledonu - zaključila je.