Dosljednost je oduvijek Dalićev temelj. Amerika će biti provjera koliko još može nositi Hrvatsku

Reprezentacija nije samo trenutačna forma. Gledam određeni ciklus i nije sve u formi. Tu sam devet godina i znam što radim. Držim se svojih principa i načina razmišljanja i ne odustajem od toga, rekao je izbornik "vatrenih" Zlatko Dalić na objavi popisa 26 reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

I time je, zapravo, najbolje objasnio vlastiti popis. Dalić je ostao vjeran sebi. Kod njega popis putnika za veliko natjecanje nikad nije bio samo presjek trenutačne forme, nego kombinacija cijelog ciklusa, hijerarhije, povjerenja i dugotrajne slike koju je izgradio kao najuspješniji izbornik u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije.

Najviše kredita, očekivano, imaju okosnice reprezentacije. Luka Modrić, Mateo Kovačić i Joško Gvardiol ključna su imena u strukturi "vatrenih", ali i tri Dalićeve najveće brige uoči Mundijala. Ne zbog njihove kvalitete, statusa ili iskustva, nego zbog ozljeda i manjka kontinuiteta u klubovima.

Zagreb: Predstavljena Žujina kampanja "Kad Hrvati igraju, svi gledaju" i preliminarni popis za Svjetsko prvenstvo 2026. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Posebna je priča Modrić. Kapetan je krajem travnja zadobio dvostruki prijelom jagodične kosti, ali je ove sezone za Milan svejedno skupio više od 2700 minuta u 36 utakmica. Veći problem u ovom trenutku djeluje njegov glavni partner u veznom redu, Kovačić, koji je zbog ozljede gležnja ove sezone odigrao samo sedam utakmica za Manchester City. Nakon povratka od ozljede na travnjaku je proveo tek 118 minuta.

U sličnom je čamcu i Gvardiol, koji se prošle srijede vratio protiv Crystal Palacea. Joško je Dalićev glavni adut na poziciji lijevog beka, ali i jedan od razloga zbog kojih najava igre s trojicom u zadnjoj liniji zvuči logično. Iako ima tek 24 godine, Gvardiolu će ovo biti već četvrto veliko natjecanje s Hrvatskom, a po broju nastupa (46) osmi je najiskusniji igrač na Dalićevu popisu.

Dalić je sustav s trojicom iza već testirao prije dvije godine, u razdoblju kada se činilo da bi ovakvoj Hrvatskoj možda više odgovarala dodatna sigurnost u zadnjoj liniji. Tada je od te ideje odustao. No ovaj put okolnosti su drukčije. Hrvatska više nema istu strukturu kao u Rusiji ili Katru, nema prirodnu širinu na bekovima, a najpopunjenija zona momčadi, uz vezni red, upravo je ona stoperska.

Foto: Marty Jean-Louis/Sipa USA

- Probali smo dva sustava na prijateljskim utakmicama. Adaptirat ćemo se protivnicima i sad imamo miks iskusnih i mladih braniča koji mogu igrati u nekoliko formacija. Ovo je turnir gdje moramo biti dobri u fazi obrane i pokušat ćemo odigrati obranu najbolje što znamo. Rekao sam prije da neću mijenjati sustav, ali s novim igračima sam se prilagodio i morao mijenjati ovisno o njihovim stilovima igre - rekao je Dalić.

Nekoć je Hrvatska imala dominantni vezni red i iz njega gradila identitet. Nova Hrvatska sve više poprima drugačiji oblik. Njezin pečat mogao bi biti u snažnoj, modernoj i atletski moćnoj obrani, koju bi uz Gvardiola trebao predvoditi Luka Vušković.

- Vušković je jedan od najboljih u Bundesligi. Mlad je, sazrio je i ima kvalitetu. On će u idućih 15 godina nositi reprezentaciju te će uz Gvardiola biti stup obrane - istaknuo je Dalić.

Foto: JC Ruiz/Sipa USA

Dalić je svjestan prednosti i mana ovog sastava te momčadi koja više ne može sve temeljiti na staroj vezi, koja će morati pronaći širinu bez klasičnih bekova i servisirati napad iz drukčije strukture nego prije. Njegov popis neće svima biti najuzbudljiviji, ali je dosljedan. A kod Dalića je dosljednost uvijek bila i najveća snaga i najveći rizik. U Rusiji i Katru donijela mu je medalje. Amerika će pokazati može li isti princip još jednom izdržati smjenu generacije, ozljede i turnir koji počinje protiv Engleske.