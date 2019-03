Doveu ju je do suza: Georgina na stadionu plakala od sreće

Este 3-0 nadie te lo roba. Te lo mereces, no por los 3 goles de esta noche. Te lo mereces por tu dedicación, por lo que consigues en el club donde estés. Eres un remolque para tus compañeros, entrenador y todos los que te admiramos y apoyamos cada día. El karma existe. Dios lo sabe, Dios te lo da, porque el mundo del fútbol es tuyo. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ TE AMAMOS. Cristianito, Mateo, Eva, Alana, Georgina. @cristiano

