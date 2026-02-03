Obavijesti

Doznajemo: Dinamo ponudio za Matkovića milijun i pol eura, ali Osijek za njega traži puno više!

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Sportski direktor Osijeka Alen Petrović se 'kocka' s obzirom da Matkoviću ugovor istječe u ljeto 2027., te bi već krajem godine mogao besplatno potpisati za neki drugi klub. Dinamo i Osijek još nisu niti blizu...

Dinamo je krenuo u klasični "all-in". Zvonimir Boban i Dario Dabac proteklih su dana pročistili svlačionici, Maksimir su napustili Ljubičić, Villar, Mudražija i Kulenović, pa Dinamova struka traži neka nova lica, nova pojačanja koja će dodatno osnažiti igrački kadar hrvatskog viceprvaka. Najveća "rupa" nalazi se u sredini terena i vrhu napada, pa u Dinamu pojačanja traže baš u tom smjeru.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

I Zagrepčani su se odlučili za dva domaća igrača, u Maksimiru žele vidjeti Adriana Jagušića i Antona Matkovića. Jagušić bi u Dinamu mogao djelovati kao "osmica", ali i desno krilo, dok Matković može biti centralni napadač, kao i puniti krilne pozicije. I obojica bi bili sjajna pojačanja za "modre".

Dinamo je već ponudio Osječanima 1,5 milijun eura (koliko i Southampton) za 19-godišnjeg napadača, ali je sportski direktor "bijelo-plavih" Alen Petrović prilično visoko digao letvicu za svog igrača. I za Matkovića danas želi puno više, pa dva naša kluba u toj priči još nisu niti blizu. Koliko Dinamo, a ni razni europski klubovi, sada nisu spremni platiti.

Prilično je jasno kako Dinamo neće rušiti rekorde za Matkovića, kad su u Maksimiru za ozbiljnu cifru (spominje se i 6 milijuna eura ) početkom sezone doveli Diona Drenu Belju. Koji je u 28 dosadašnjih utakmica zabio 16 golova. Matkovića u Maksimiru smatraju velikim potencijalom, dečkom koji bi se mogao razviti, ali prvo biti konkurencija (zamjena) Belji.

Alen Petrović prilično je hrabar s obzirom da Matkoviću ugovor s Osijekom istječe u ljeto 2027. godine, te bi ga zainteresirani klubovi krajem kalendarske godine mogli potpisati - besplatno. Zagrepčani su spremni za dvije opcije, Matkovića odmah dovesti u Maksimir, ali ga i ostaviti do ljeta na Opus Areni kako bi pomogao Osijeku u borbi za ostanak.

Dinamo i Osijek za sada su predaleko u svojim potraživanjima, u Maksimiru bi mogli još malo (ne previše!) podići ponudu za Matkovića, veliko je pitanje koliko su spremni Osječani spustiti svoja potraživanja. A kako vrijeme leti, "kocka" s Matkovićem mogla bi im postati preskupa...

