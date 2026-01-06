Doznajemo: Mudražija ide u Slovan, Dinamu 700 tisuća €!?

Robert Mudražija (28) nakon samo jedne polusezone napušta Dinamo. Dinamov veznjak nije se uspio izboriti za minutažu pod vodstvom Marija Kovačevića, pa će već ove zime napustiti Maksimir i karijeru nastaviti u Slovačkoj. Mudražija bi sljedećih dana trebao postati novi igrač Slovan Bratislave.

Zagrepčani bi za svog ofenzivca trebali dobiti 700 tisuća eura, a Mudražija potpisati višegodišnji ugovor sa slovačkim prvakom. I tamo se pridružiti još jednom bivšem igraču Dinama - Marku Toliću. I zanimljivo, baš te dvije priče jako podsjećaju jedna na drugu, ni Mudražija ni Tolić nikad nisu dobili pravu priliku u Maksimiru pa su karijeru nastavili u Slovačkoj.

Veliki ljubimac maksimirskih tribina bio je tijekom jeseni stalno u drugom ili trećem planu, pa je u Dinamovom dresu skupio tek šest službenih nastupa, odigrao skromne 132 minute. Mudražija je imao velika očekivanja od dolaska u Dinamo, dugi je niz godina sanjao kako će zaigrati u dresu najdražeg kluba, ali tu nije dobio željene minute.

Čini se kako je i samom igraču bilo jasno kako za njega više nema budućnosti u Maksimiru, pa je Mudražije ove zime vrlo brzo dogovorio svoje uvjete sa Slovanom, a onda se čekao još samo dogovor klubova. Dinamo i Slovan su nekoliko dana bili na telefonskim linijama, pa se konačno usuglasili i Mudražija će sljedećih dana postati novi igrač Slovana.