Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRVI ODLAZAK

Doznajemo: Mudražija ide u Slovan, Dinamu 700 tisuća €!?

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: < 1 min
Doznajemo: Mudražija ide u Slovan, Dinamu 700 tisuća €!?
1
Foto: Alen Szabo/Dinamo

Robert Mudražija već je odavno dogovorio svoje uvjete sa slovačkim prvakom, a čini se kako su se konačno usuglasili i klubovi. I sve bi trebalo biti finalizirano sljedećih dana...

Robert Mudražija (28) nakon samo jedne polusezone napušta Dinamo. Dinamov veznjak nije se uspio izboriti za minutažu pod vodstvom Marija Kovačevića, pa će već ove zime napustiti Maksimir i karijeru nastaviti u Slovačkoj. Mudražija bi sljedećih dana trebao postati novi igrač Slovan Bratislave.

Pokretanje videa...

Maksimirske snježne radosti. Igrači se grudali, par hrabrih trenira u kratkom dresu 00:36
Maksimirske snježne radosti. Igrači se grudali, par hrabrih trenira u kratkom dresu | Video: 24sata Video

Zagrepčani bi za svog ofenzivca trebali dobiti 700 tisuća eura, a Mudražija potpisati višegodišnji ugovor sa slovačkim prvakom. I tamo se pridružiti još jednom bivšem igraču Dinama - Marku Toliću. I zanimljivo, baš te dvije priče jako podsjećaju jedna na drugu, ni Mudražija ni Tolić nikad nisu dobili pravu priliku u Maksimiru pa su karijeru nastavili u Slovačkoj.

PROBLEMI ZA 'MODRE' VIDEO Šok za Dinamo! Bennacer zbog ozljede izašao sa terena
VIDEO Šok za Dinamo! Bennacer zbog ozljede izašao sa terena

Veliki ljubimac maksimirskih tribina bio je tijekom jeseni stalno u drugom ili trećem planu, pa je u Dinamovom dresu skupio tek šest službenih nastupa, odigrao skromne 132 minute. Mudražija je imao velika očekivanja od dolaska u Dinamo, dugi je niz godina sanjao kako će zaigrati u dresu najdražeg kluba, ali tu nije dobio željene minute.

ČEKA SE ODLUKA... Doznajemo: Sigma Olomouc za Soldu nudi čak 2 mil. eura, ali transfer još nije blizu realizacije
Doznajemo: Sigma Olomouc za Soldu nudi čak 2 mil. eura, ali transfer još nije blizu realizacije

Čini se kako je i samom igraču bilo jasno kako za njega više nema budućnosti u Maksimiru, pa je Mudražije ove zime vrlo brzo dogovorio svoje uvjete sa Slovanom, a onda se čekao još samo dogovor klubova. Dinamo i Slovan su nekoliko dana bili na telefonskim linijama, pa se konačno usuglasili i Mudražija će sljedećih dana postati novi igrač Slovana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica
'BOGATA' TRADICIJA

FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica

Zlatan Ibrahimović u petak je proslavio 44. rođendan, a za prošli je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura. Umirovljeni nogometaš veliki je zaljubljenik u automobile, a posebno mu se sviđa Ferrari
FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura
ŠTO VOZI LEO?

FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura

Argentinski nogometni velemajstor ne štedi na kupnji automobila. U garaži ima nekoliko Audija, rijetki Ferrari, trkaći Pagani, Maserati, Cadillac, Dodge, Lexus...
FOTO Bivša rukometašica ima opasan biceps. Mnogi je se boje
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Bivša rukometašica ima opasan biceps. Mnogi je se boje

Stefana Sandu sa 16 godina bavila se rukometom, a danas je jedna od najpoznatijih rumunjskih bodibilderica. Isklesala je tijelo i bila svjetska i europska prvakinja. Pogledajte transformaciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026