DOZNAJEMO Nastavlja se velika čistka u HNS-u! Šprajcer više nije zamjenik glavnog tajnika...

U Hrvatskom nogometnom savezu već se mjesecima postepeno događaju velike promjene, u krovnoj kući hrvatskog nogometa prvo je došlo do odlaska Brune Marića, pa je razriješena kompletna Sudačka komisija, a sad je s mjesta zamjenika glavnog tajnika HNS-a i voditelja natjecanja dužnosti razriješen i - Neven Šprajcer!
Predsjednik HNS-a Marijan Kustić tako sa svojim ljudima polako čisti HNS-a od ljudi koji su negdje nešto moralno zgriješili, predsjedniku Saveza u interesu je da oko sebe ima što više suradnika bez ikakvih moralnih mrlja iz prošllosti. Šprajcerove funkcije zamjenika glavnog tajnika HNS-a i voditelja natjecanja preuzet će Josip Tomaško.
- Zahvaljujem Nevenu na predanom radu, uz razumijevanje prema razlozima zbog kojih prepušta ovu poziciju. Josip je odličan odabir, radi se o mladom, obrazovanom i sposobnom nogometnom djelatniku koji odlično poznaje cijeli sustav HNS-a te se dokazao i kao vrlo uspješan voditelj međunarodnog odjela - izjavio je Kustić, dok je HNS potvrdio vijest koju su ranije donijela 24sata.
Neven Šprajcer posljednjih je godina često punio "krive" rubrike vezane uz hrvatski sport, prije osam godina bio je osuđen u takozvanoj aferi "pošteno suđenje". Vrhovni sud Republike Hrvatske je 2017. godine potvrdio prvostupanjsku presudu sudskog vijeća pod predsjedanjem sutkinje Gordane Mihele Grahovac sa Županijskog suda u Zagrebu iz ožujka 2014. godine prema kojoj je Željko Širić zbog primanja mita osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od četiri godine zatvora te sigurnosnu mjeru zabrane obavljanja funkcija u hrvatskom nogometu u trajanju od 8 godina dok je Neven Šprajcer osuđen na 10 mjeseci uvjetno s rokom kušnje od četiri godine.
Novi problemi za visokog dužnosnika HNS-a pojavili su se i u lipnju ove godine kad je sutkinja Općinskog suda u Karlovcu Snježana Markuš objavila nepravomoćnu osuđujuću presudu u postupku protiv Nevena Šprajcera koji je nedavno reizabran za predsjednika NS Karlovačke županije. Razlog? U travnju 2014. nakon policijskog je privođenja šestero osoba optuženo zbog sumnje na to da su kroz NK Karlovac, neplaćanjem poreza i doprinosa, u vrijeme dok je klub bio prvoligaš, državni proračun oštetili za najmanje 1,3 milijuna kuna. Šprajcer je bio uključen i u tu priču.
Kako saznajemo, Šprajcer je sam inzistirao na odlasku iz HNS-a kako bi se više posvetio svojom osobnom situacijom, dok je Marijan Kustić odmah prihvatio takvu odluku. I Šprajcer je tako, preko noći, postao "bivši". Kustić se sa svojim suradnicima okreće novim i mlađim, potpuno neokaljanim ljudima, Josip Tomaško je svakako jedan od takvih.
Riječ je o čovjeku koji je dugi niz godina dio naše krovne nogometne kuće, bio je Voditelj međunarodnog odjela HNS-a, a u studenom 2024. godine stekao je zvanje doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije.
