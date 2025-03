Doznajemo: Rakitić je ušao u svlačionicu suca nakon derbija na Rujevici. Evo što su pričali

Utakmica na Rujevici imala je i svoje treće poluvrijeme, bolje rečeno produžetke. Glavni akteri prvog produžetka bili su Gennaro Gattuso i Joško Jeličić, a drugoga Ivan Rakitić i sudac Dario Bel. I dok je sukob Gattusa i Jeličića bio javan, pred kamerama, susret Rakitića i Bela dogodio se u sudačkoj svlačionici. Rakitić je najprije nakon utakmice u izjavi za medije indirektno prozvao Bela. Nije ga doduše imenovao, ali je iz njegovih riječi bilo posve jasno na koga misli.

- Mislim da smo danas prvih 20, 25 minuta pokazali da smo bili sposobni igrati protiv njih. Treba čestitati Rijeci, ali danas smo vidjeli zašto je hrvatski nogomet toliko zaostao u Europi, igra prvi protiv drugoga i svi bi morali biti na najvećem nivou, a to danas nije bilo tako. Šteta je za hrvatski nogomet i nije dobra reklama. Nadam se da nas nitko izvana nije gledao jer ovo samo gura našu ligu dolje. Ne moram imenovati neke stvari, znate vi to jako dobro, bolje i od mene. Znate o čemu se radi, ovo je sramotno - kazao je Rakitić.

Kako doznaju 24sata, najiskusniji igrač Hajduka potom se u pratnji jedne službene osobe uputio do sudačke svlačionice, u kojoj se zadržao desetak minuta. O čemu su Rakitić i Bel pričali znaju njih dvojica, no prema onome što se događalo na utakmici, a o čemu su nam neslužbeno pričali igrači Hajduka i članovi sudačkog tima, Rakitić je Belu zamjerio kriterij dosuđivanja prekršaja koji je prema njegovom mišljenju bio debelo na strani Rijeke.

Rekao mu je i kako je na meti riječke obrane opet bio Marko Livaja, na kojeg su Majstorović i Radeljić startali s leđa svaki put kad bi lopta išla prema njemu, kako je loše procjenjivao igranja rukom i nije dosudio čisti penal za Hajduk (to je potvrdio kasnije i sudački ekspert Damir Skomina, ali je kazao i kako ga je trebala dobiti Rijeka zbog Lučićevog odgurivanja Čopa), a najviše od svega mu je zamjerio način na koji se postavljao prema njemu i njegovim suigračima.

- Bel ima takav stil suđenja, od prve minute postavlja se kao šerif koji želi voditi glavnu riječ na terenu i uopće ne vodi računa o pogibljenim startovima i kriteriju dosuđivanja prekršaja, nema osjećaj za igru. Rijeci je puštao sve, a nama je sudio svaki dodir. Nakon nedosuđenog prekršaja na Livaji Rijeka je napravila kontranapad, a iz njega je Hrgović napravio kazneni udarac... Pogledajte Bogojevića kako je problijedio kad je shvatio da je igrao rukom u svom kaznenom prostoru, a Bel nam je rekao da tu nema dovoljno elemenata za kazneni udarac.

Sve su nam to prepričavali igrači Hajduka nakon utakmice. Na izlasku iz svlačionice upitali smo i suca Bela o susretu s Rakitićem, ali on se odmah opravdao kodeksom i rekao da ne smije ništa službeno komentirati. No potvrdio nam je da je Rakitić došao do njega u svlačionicu, da su popričali te da je razgovor protekao u normalnom tonu...