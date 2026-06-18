DOZNAJEMO Zašto je Dor Peretz odabrao Dinamo, bivši 'modri' ga poznaje: 'Najbolji je u ligi'

Izraelski veznjak Dor Peretz (31) već se nalazi u Zagrebu, sljedećih bi dana trebao postati novi igrač Dinama. Zanimljivo, preko noći smo postali meta brojnih izraelskih novinara, nije nam iz prve bilo ni jasno zbog čega smo postali tako popularni u Izraelu. Zašto toliko tamošnjih kolega želi razgovarati s nama.

Peretz je danas jedna od najvećih zvijezdi izraelskog nogometa, čovjek koji iza sebe ima najbolju sezonu karijere. Riječ je o "box to box" veznjaku koji igra kao "osmica", najopasniji je kad stiže iz drugog plana, ima prilično dobar udarac, opasan je i u skoku. I sad će po isteku ugovora napustiti Maccabi Tel Aviv.

Čelnici tog izraelskog velikana nisu željeli svom igraču dati identičan ugovor kao do sada (Peretz je zarađivao 550.000 eura godišnje uz bonuse), bez obzira što je 31-godišnji veznjak želio ostati u svom najdražem klubu. Dečki su se na kraju razišli, a Peretz vrlo brzo prihvatio poziv iz Zagreb gdje je stigao sa suprugom.

Oboje se prvo žele uvjeriti kako je Zagreb kvalitetno mjesto za njihov život, a onda bi se Peretz trebao pojaviti u Maksimiru, odraditi liječničke preglede, potpisati dvogodišnji ugovor s "modrima". I tu, prema nekim informacijama, zarađivati 750.000 eura godišnje.

Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS

Saznali smo i zbog čega Peretz nije uspio u Serie A, točnije u Veneziji. U tom talijanskom klubu koji se borio s relegacijom nije bilo puno prostora za eksperimente, od Peretza se očekivalo da isporučuje od prvog kola. Dor nije sjajno krenuo u tu sezonu, a kad se malo aklimatizirao na novu sredinu, više nije dobivao priliku za dokazivanje.

Venezia je razmišljala samo o ostanku, treneri su forsirali klasični "bunker", pa tu Peretz nije mogao pokazati svoje napadačke kvalitete. Ulaske iz drugog plana, postizati golove, biti opasan pred suparničkim vratima. I vrlo brzo su se obje strane dogovorile o razlazu, Peretz se vratio u Maccabi.

O kvalitetama izraelskog reprezentativca popričali smo i s Karlom Bručićem, Hrvatom koji brani boje izraelskog Bnei Sakhnina.

- Peretz? Sjetite se, njega sam vam najviše nahvalio prije prošle sezone prije utakmice Dinama i Maccabi Tel Aviva u Europskoj ligi. Odličan je igrač, sigurno najbolji domaći veznjak u ligi. Svake sezone postiže više od 10 golova, a igra u sredini terena. On je klasična 'osmica', idealan za sustav 4-3-3. Tu se najbolje snalazi, ima taj osjećaj za ulazak iz drugog plana na centaršut ili dolazi na udarac - poručio nam je Bručić.

Statistika Dora Peretza