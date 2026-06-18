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IZRAELAC BLIZU MAKSIMIRA

DOZNAJEMO Zašto je Dor Peretz odabrao Dinamo, bivši 'modri' ga poznaje: 'Najbolji je u ligi'

Piše Hrvoje Tironi,
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DOZNAJEMO Zašto je Dor Peretz odabrao Dinamo, bivši 'modri' ga poznaje: 'Najbolji je u ligi'
Foto: ALEXANDROS AVRAMIDIS/REUTERS

Peretz je već u Zagrebu i pred potpisom za Dinamo! Izraelska zvijezda stiže kao veliko pojačanje, a plaća bi mu mogla biti 750.000 eura godišnje

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Izraelski veznjak Dor Peretz (31) već se nalazi u Zagrebu, sljedećih bi dana trebao postati novi igrač Dinama. Zanimljivo, preko noći smo postali meta brojnih izraelskih novinara, nije nam iz prve bilo ni jasno zbog čega smo postali tako popularni u Izraelu. Zašto toliko tamošnjih kolega želi razgovarati s nama. 

Peretz je danas jedna od najvećih zvijezdi izraelskog nogometa, čovjek koji iza sebe ima najbolju sezonu karijere. Riječ je o "box to box" veznjaku koji igra kao "osmica", najopasniji je kad stiže iz drugog plana, ima prilično dobar udarac, opasan je i u skoku. I sad će po isteku ugovora napustiti Maccabi Tel Aviv.

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Čelnici tog izraelskog velikana nisu željeli svom igraču dati identičan ugovor kao do sada (Peretz je zarađivao 550.000 eura godišnje uz bonuse), bez obzira što je 31-godišnji veznjak želio ostati u svom najdražem klubu. Dečki su se na kraju razišli, a Peretz vrlo brzo prihvatio poziv iz Zagreb gdje je stigao sa suprugom.

Oboje se prvo žele uvjeriti kako je Zagreb kvalitetno mjesto za njihov život, a onda bi se Peretz trebao pojaviti u Maksimiru, odraditi liječničke preglede, potpisati dvogodišnji ugovor s "modrima". I tu, prema nekim informacijama, zarađivati 750.000 eura godišnje. 

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Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS

Saznali smo i zbog čega Peretz nije uspio u Serie A, točnije u Veneziji. U tom talijanskom klubu koji se borio s relegacijom nije bilo puno prostora za eksperimente, od Peretza se očekivalo da isporučuje od prvog kola. Dor nije sjajno krenuo u tu sezonu, a kad se malo aklimatizirao na novu sredinu, više nije dobivao priliku za dokazivanje. 

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Venezia je razmišljala samo o ostanku, treneri su forsirali klasični "bunker", pa tu Peretz nije mogao pokazati svoje napadačke kvalitete. Ulaske iz drugog plana, postizati golove, biti opasan pred suparničkim vratima. I vrlo brzo su se obje strane dogovorile o razlazu, Peretz se vratio u Maccabi.

O kvalitetama izraelskog reprezentativca popričali smo i s Karlom Bručićem, Hrvatom koji brani boje izraelskog Bnei Sakhnina.

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- Peretz? Sjetite se, njega sam vam najviše nahvalio prije prošle sezone prije utakmice Dinama i Maccabi Tel Aviva u Europskoj ligi. Odličan je igrač, sigurno najbolji domaći veznjak u ligi. Svake sezone postiže više od 10 golova, a igra u sredini terena. On je klasična 'osmica', idealan za sustav 4-3-3. Tu se najbolje snalazi, ima taj osjećaj za ulazak iz drugog plana na centaršut ili dolazi na udarac - poručio nam je Bručić.

Statistika Dora Peretza

Foto: Sofascore za 24sata

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