Vaterpolisti Mladosti završili su svoj europski put za ovu sezonu. U četvrtfinalu Eurokupa, u uzvratnoj utakmici protiv grčkog doprvaka Vouliagmenija, mladostaši su ispali u velikoj drami okončanoj, na radost domaćina, tek nakon izvođenja peteraca za konačnih 20-18.

POGLEDAJTE VIDEO:

I dalje je nama Hrvatima svjež onaj rulet iz Rotterdama s Rusijom dug 15 serija, ali ništa manje dramatičan nije bio ovaj na bazenu Olympiacosa gdje je Vouliagmeni prvo dostigao jedan gol zaostatka iz Zagreba i to, vjerovali ili ne, identičnim rezultatom, 11-10, pa u devetoj seriji dočekao kiks mladostaša, odnosno Josipa Vrlića. A u polufinale Grke je odveo - Hrvat. Andrija Bašić, bivši mladostaš, zabio je gol odluke koji je njegovu momčad poslao na mađarski OSC.

Moramo se, zapravo, vratiti još na prvu utakmicu, tada je Vouliagmeni sedam sekundi prije kraja zabio gol za 11-10. Ispalo je, nažalost, gol koji ih je i ostavio u Europi. Nije opravdanje, međutim, uvjerenja smo da se Grci nikad ne bi radovali samo da se Zagrepčanima nije dogodio peh i ozljeda Konstantina Harkova, a onda, kao da nije bilo dosta, i drugog ljevorukog igrača Ante Viskovića.

Stoga, i u Ateni smo očekivali novu dramu, o kojoj sve govore rezultatske izmjene. Nijedna momčad, naime, nije vodila više od jedan razlike u cijele tri četvrtine. Mladost je na isteku treće vodila 7-6 da bi Vouliagmeni tada priredio seriju 4-0 kojom je poveo 10-7 pet minuta prije kraja.

Kapetan Luka Bukić golom za 9-11 dao je nadu hrvatskom predstavniku za završne dvije i pol minute, a Grci su je mogli ugasiti da su iskoristili napad s igračem više u zadnjih 80 sekundi. Mladost se obranila ,a 16 sekundi prije kraja danas izvrsni Lazić svojim je četvrtim golom odveo utakmice do peteraca koji bi se igrali i da je Vouliagmeni pobijedio golom razlike bilo kojim rezultatom budući da golovi u gostima više ne igraju ulogu. Očekivali smo da će kod peteraca svoju odigrati Ivan Marcelić, daleko kvalitetniji golman nego ga imaju Grci, no presudila je stativa koju je pogodio Vrlić. Prije mjesec dana, sjećamo se, baš je on pogodio zadnji peterac koji je Hrvatsku odveo u Tokio...