Drama u New Yorku pred finale SP-a: Dim je 'progutao' grad, je li nedjeljni susret ugrožen?

Samo nekoliko dana uoči finala Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine, nebo iznad New Yorka i New Jerseyja obojilo se u narančasto. Gusti dim, koji potječe od više od osamsto šumskih požara koji gore u Kanadi, prekrio je cijelu regiju, zbog čega su vlasti izdale ozbiljna zdravstvena upozorenja i izazvale zabrinutost među organizatorima, igračima i više od 80.000 navijača koji se pripremaju za utakmicu na stadionu New York-New Jersey u East Rutherfordu.

Iako je pažnja usmjerena na nedjeljnu utakmicu, trenutačno je glavna tema razgovora kvaliteta zraka koja je u četvrtak proglašena "nezdravom", a na nekim je mjernim postajama dosegnula i "vrlo nezdravu" razinu. Guvernerka New Yorka, Kathy Hochul, pozvala je stanovnike da smanje boravak na otvorenom i izbjegavaju naporne aktivnosti, no za sportaše na vrhuncu forme takve preporuke predstavljaju ozbiljan izazov.

Foto: Eduardo Munoz

Opasno po ljudsko tijelo

Stručnjaci upozoravaju da kombinacija zagađenog zraka i visokih temperatura, koje su zabilježene tijekom tjedna, predstavlja značajan rizik. Problem leži u finim česticama koje su dovoljno male da prodru duboko u pluća i krvotok te mogu izazvati probleme s disanjem i povećati rizik od srčanog ili moždanog udara.

Kvaliteta zraka pogoršala se neposredno prije dolaska španjolske reprezentacije u srijedu navečer, nakon polufinalne pobjede protiv Francuske u Teksasu. Međutim, Španjolci su uspješno odradili trening te nisu komentirali situaciju sa zrakom.

Foto: VINCENT CARCHIETTA

Ipak nema straha od odgode finala

Unatoč trenutačnoj zabrinutosti, najnovije vremenske prognoze najavljuju poboljšanje. Meteorolozi najavljuju dolazak hladne fronte i kišu tijekom subote, što bi trebalo značajno pomoći u čišćenju zraka i raspršivanju većeg dijela dima.

Za nedjelju, na dan utakmice, prognoziraju se povoljniji uvjeti. Očekuje se pretežno sunčano vrijeme s najvišom temperaturom od oko 28 Celzijevih stupnjeva, što bi trebalo osigurati sigurno okruženje i za igrače i za desetke tisuća navijača na tribinama. Organizatori su potvrdili da trenutačno nema planova za odgodu finala.

(*uz korištenje AI-ja)