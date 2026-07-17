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POŽAR IZ KANADE

Drama u New Yorku pred finale SP-a: Dim je 'progutao' grad, je li nedjeljni susret ugrožen?

Piše 24sata,
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Drama u New Yorku pred finale SP-a: Dim je 'progutao' grad, je li nedjeljni susret ugrožen?
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Foto: Eduardo Munoz
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Dim iz Kanade guši New York pred finale SP-a: zrak je nezdrav, a igrače i 80.000 navijača čeka borba za dah

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Samo nekoliko dana uoči finala Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine, nebo iznad New Yorka i New Jerseyja obojilo se u narančasto. Gusti dim, koji potječe od više od osamsto šumskih požara koji gore u Kanadi, prekrio je cijelu regiju, zbog čega su vlasti izdale ozbiljna zdravstvena upozorenja i izazvale zabrinutost među organizatorima, igračima i više od 80.000 navijača koji se pripremaju za utakmicu na stadionu New York-New Jersey u East Rutherfordu.

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Iako je pažnja usmjerena na nedjeljnu utakmicu, trenutačno je glavna tema razgovora kvaliteta zraka koja je u četvrtak proglašena "nezdravom", a na nekim je mjernim postajama dosegnula i "vrlo nezdravu" razinu. Guvernerka New Yorka, Kathy Hochul, pozvala je stanovnike da smanje boravak na otvorenom i izbjegavaju naporne aktivnosti, no za sportaše na vrhuncu forme takve preporuke predstavljaju ozbiljan izazov.

The New York City skyline and the Empire State Building are seen from the Edge observation deck through a cover of wildfire smoke in New York City
Foto: Eduardo Munoz

Opasno po ljudsko tijelo 

Stručnjaci upozoravaju da kombinacija zagađenog zraka i visokih temperatura, koje su zabilježene tijekom tjedna, predstavlja značajan rizik. Problem leži u finim česticama koje su dovoljno male da prodru duboko u pluća i krvotok te mogu izazvati probleme s disanjem i povećati rizik od srčanog ili moždanog udara.

Kvaliteta zraka pogoršala se neposredno prije dolaska španjolske reprezentacije u srijedu navečer, nakon polufinalne pobjede protiv Francuske u Teksasu. Međutim, Španjolci su uspješno odradili trening te nisu komentirali situaciju sa zrakom. 

FIFA World Cup 2026 - Spain training
Foto: VINCENT CARCHIETTA

Ipak nema straha od odgode finala

Unatoč trenutačnoj zabrinutosti, najnovije vremenske prognoze najavljuju poboljšanje. Meteorolozi najavljuju dolazak hladne fronte i kišu tijekom subote, što bi trebalo značajno pomoći u čišćenju zraka i raspršivanju većeg dijela dima.

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Za nedjelju, na dan utakmice, prognoziraju se povoljniji uvjeti. Očekuje se pretežno sunčano vrijeme s najvišom temperaturom od oko 28 Celzijevih stupnjeva, što bi trebalo osigurati sigurno okruženje i za igrače i za desetke tisuća navijača na tribinama. Organizatori su potvrdili da trenutačno nema planova za odgodu finala. 

(*uz korištenje AI-ja)

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