Drama u Parizu! PSG jednom od najboljih na svijetu poručio da je višak. On razmišlja o tužbi

Samo dva mjeseca nakon što je PSG slavio povijesnu trostruku krunu i konačno osvajanje Lige prvaka, u kojoj je on bio jedan od ključnih junaka, talijanski vratar Gianluigi Donnarumma (26) našao se na izlaznim vratima francuskog velikana. Odluka trenera Luisa Enriquea da ga izostavi s popisa za utakmicu Europskog Superkupa pokrenula je lavinu događaja koji su kulminirali emotivnim oproštajem vratara i bijesnom reakcijom njegovog agenta, otkrivajući duboke pukotine u odnosu između igrača i kluba.

'Netko je odlučio da više nisam dio momčadi'

Drama je dosegnula vrhunac u utorak, kada je Donnarumma putem društvenih mreža potvrdio svoj skori odlazak. U dirljivoj objavi, 26-godišnji Talijan nije skrivao tugu i razočaranje.

- Od prvog dana kada sam stigao, davao sam sve od sebe – na terenu i izvan njega – kako bih zaslužio svoje mjesto i branio gol Paris Saint-Germaina. Nažalost, netko je odlučio da više ne mogu biti dio grupe i doprinositi uspjehu tima. Razočaran sam i obeshrabren - napisao je Donnarumma u pismu za navijače.

Donnarumma, koji je u klub stigao 2021. godine, izrazio je i želju da se od navijača oprosti na dostojanstven način.

- Nadam se da ću imati priliku još jednom pogledati navijače na Parku prinčeva u oči i oprostiti se kako treba. Ako se to i ne dogodi, želim da znate da mi vaša podrška i ljubav znače sve na svijetu i nikada to neću zaboraviti - poručio je, zahvalivši suigračima koje je nazvao svojom "drugom obitelji".

Enriqueova hladna odluka: "Tražili smo drugačiji profil golmana"

Nekoliko trenutaka prije Donnarummine objave, trener Luis Enrique na tiskovnoj konferenciji uoči utakmice s Tottenhamom preuzeo je potpunu odgovornost za odluku. Priznao je da se radi o jednom od najboljih vratara svijeta, ali i pojasnio svoje motive.

- Ovo su uvijek teške odluke. Mogu reći samo dobre stvari o Gianluigiju Donnarummi. On je bez sumnje jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji, a kao osoba je još bolji. Međutim, tražili smo drugačiji profil vratara. Ovo je 100% moja odluka. Moj cilj je poboljšati momčad i pokušao sam to učiniti na najbolji mogući način.

Foto: Lee Smith/REUTERS

Odluka je uslijedila samo nekoliko dana nakon što je PSG za iznos koji s bonusima može doseći 55 milijuna eura iz Lillea doveo mladog francuskog vratara Lucasa Chevaliera, što je bio jasan signal da za talijanskog heroja prošle sezone više nema mjesta.

Enrique je ubrzo prekinuo daljnja pitanja o Talijanu.

- To je moja odluka, to je odluka kluba i klub me podržava. Sada moramo pronaći najbolje rješenje za sve strane - rekao je Enrique.

Agentov bijes i prijetnja tužbom

Dok je Enrique bio odrješit, a Donnarumma emotivan, agent talijanskog vratara, Enzo Raiola, nije birao riječi. U oštroj izjavi za Sky Sports, Raiola je optužio pariški klub za potpuni nedostatak poštovanja.

Foto: POOL/REUTERS

- Šokirani smo. Klub nije pokazao nimalo poštovanja nakon četiri godine suradnje. Gigio je bio spreman prihvatiti i smanjenje plaće kako bi ostao, ali PSG je stalno mijenjao uvjete. Ovo što se dogodilo u posljednjih deset dana je neočekivano. To je nedostatak poštovanja i procijenit ću situaciju sa svojim odvjetnicima - rekao je Raiola i time dao do znanja kako razmišlja čak i o sudskom postupku.

Raiola tvrdi da su pregovori o novom ugovoru tekli u dobrom smjeru, no klub se iznenada predomislio.

- Oni pričaju o poštovanju, ali na kraju je sve u novcu - zaključio je.

Što slijedi? Premier liga kao najizglednija opcija

S obzirom na to da mu ugovor istječe za godinu dana, PSG će pokušati prodati Donnarummu, a navodna cijena je 50 milijuna eura. Raiola je dao naslutiti da je Premier liga najrealnija destinacija, a kao glavni kandidat spominje se Manchester City. Građani bi mogli krenuti po Talijana ako njihov vratar Ederson napusti klub.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Kapetan PSG-a Marquinhos s razumijevanjem je komentirao situaciju.

- Teško je. Ovdje sam 12-13 godina i vidio sam da i drugi igrači prolaze kroz isto. Takav je život, takav je nogomet. Jednog dana ću i ja otići. Ono što je on učinio prošle sezone je nevjerojatno i zahvaljujući njemu smo osvojili trofej.

Tako se završava pariška epizoda Gianluigija Donnarumme – golmana koji je u samo par mjeseci prešao put od heroja do otpisanog igrača.