Drama u SAD-u: Iračkog igrača ispitivali satima na aerodromu

Irački napadač Aymen Hussein (30) zadržan je i ispitivan gotovo sedam sati u zračnoj luci O'Hare u Chicagu nakon što je stigao s reprezentacijom na poprište SP-a u subotu, rekao je irački sportski dužnosnik.

Husseinu je konačno dopušten ulazak, ali fotografu reprezentacije zabranjen je ulazak u Sjedinjene Države, potvrdio je dužnosnik koji radi za Irački olimpijski odbor, ali ima bliske kontakte s reprezentacijom.

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Nije bilo odmah komentara Iračkog nogometnog saveza, niti Husseina, iračkog igrača koji je postigao gol kojim je reprezentacija osigurala plasman na mundijal.

🚨🚨| JUST IN: Iraq's Aymen Hussein was held for 𝟕 𝐇𝐎𝐔𝐑𝐒 by US authorities upon arrival in Chicago with the national squad for the FIFA World Cup. 😳🇮🇶



He was the only one that was held up by the authorities for the interrogation.



[@lequipe] pic.twitter.com/GGbsLogK9V — CentreGoals. (@centregoals) June 6, 2026

Američka imigracijska i carinska služba te Ministarstvo domovinske sigurnosti nisu odmah odgovorili na poruke u kojima se traži komentar o navodnom ispitivanju o kojem su izvještavali i irački mediji. Husseinov telefon je pregledan nakon što je stigao, potvrdio je irački dužnosnik.

Foto: Raquel CUNHA/REUTERS

- Fotograf reprezentacije Talal Salah zadržan je više od 10 sati, podvrgnut je sličnim provjerama mobitela i na kraju mu je odbijen ulazak u Sjedinjene Države - dodao je dužnosnik.

Irak se vraća na Svjetsko prvenstvo prvi put otkako su debitirali prije 40 godina, a Hussein (30) predvodi napad Iračana u kojem su i Ali Al-Hamadi iz Ipswich Towna te talentirani mladići Ali Jassim i Youssef Amyn.

Irak se u skupini I susreće s Francuskom, Senegalom i Norveškom.