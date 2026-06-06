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PRED START MUNDIJALA

Drama u SAD-u: Iračkog igrača ispitivali satima na aerodromu

Piše HINA,
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Drama u SAD-u: Iračkog igrača ispitivali satima na aerodromu
Foto: MIGUEL VIDAL/REUTERS

Irački reprezentativac Aymen Hussein proveo je gotovo sedam sati na ispitivanju u zračnoj luci u Chicagu nakon dolaska na Svjetsko prvenstvo

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Irački napadač Aymen Hussein (30) zadržan je i ispitivan gotovo sedam sati u zračnoj luci O'Hare u Chicagu nakon što je stigao s reprezentacijom na poprište SP-a u subotu, rekao je irački sportski dužnosnik.

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Husseinu je konačno dopušten ulazak, ali fotografu reprezentacije zabranjen je ulazak u Sjedinjene Države, potvrdio je dužnosnik koji radi za Irački olimpijski odbor, ali ima bliske kontakte s reprezentacijom.

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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nije bilo odmah komentara Iračkog nogometnog saveza, niti Husseina, iračkog igrača koji je postigao gol kojim je reprezentacija osigurala plasman na mundijal.

Američka imigracijska i carinska služba te Ministarstvo domovinske sigurnosti nisu odmah odgovorili na poruke u kojima se traži komentar o navodnom ispitivanju o kojem su izvještavali i irački mediji. Husseinov telefon je pregledan nakon što je stigao, potvrdio je irački dužnosnik.

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Foto: Raquel CUNHA/REUTERS

- Fotograf reprezentacije Talal Salah zadržan je više od 10 sati, podvrgnut je sličnim provjerama mobitela i na kraju mu je odbijen ulazak u Sjedinjene Države - dodao je dužnosnik.

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Irak se vraća na Svjetsko prvenstvo prvi put otkako su debitirali prije 40 godina, a Hussein (30) predvodi napad Iračana u kojem su i Ali Al-Hamadi iz Ipswich Towna te talentirani mladići Ali Jassim i Youssef Amyn.

Irak se u skupini I susreće s Francuskom, Senegalom i Norveškom.

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